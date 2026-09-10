Mulher é esquartejada e tem partes jogadas no rio Guarapiranga, na zona sul de São Paulo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Policiais civis do 92º departamento de polícia (Parque Santo Antônio), na Zona Sul de São Paulo, prenderam na manhã dessa quarta-feira (9/9) um homem, de 26 anos, por suspeita de feminicídio.

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A ação ocorreu após parte do corpo de uma mulher ser encontrada no Rio Guarapiranga na manhã de 3 de agosto. A suspeita é que a mulher tenha sido morta e tido partes do corpo lançadas na água em 11 de julho.

O crime foi descoberto por pedestres que passavam pela margem do rio e viram um braço boiando. Eles avisaram policiais militares.

Cerca de uma semana depois, exame realizado por agentes do Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD) apontou se tratar de Samara Ellen da Silva, também de 26.

A partir do encontro, passou-se a investigar a morte. Policiais não encontraram boletins de ocorrência de desaparecimento, o que dificultou a investigação. Nos arquivos, encontraram um endereço na Zona Norte, onde os policiais localizaram uma ex-parceira da mulher. Ela disse ter recebido ainda em julho uma ligação de um homem, que disse que Samara estaria dando problemas. A Polícia Civil passou a suspeitar dele.

As apurações levaram a Natan Roberto de Oliveira Silva. Entre as demais evidências levantadas contra ele estão mensagens dele enviadas para a mãe de Samara tentando se passar por ela. Mãe e filha se falavam por áudio, mas o homem mandava mensagens de texto para a mulher.

A prisão temporária dele por 30 dias foi pedida e aceita pela Justiça. Ele foi preso em um imóvel na Rua da Paz, no Parque Independência, na Região do Capão Redondo.

Após a detenção, ele foi levado ao ponto onde o membro havia sido encontrado, para que pudesse mostrar onde deixou outras partes do corpo.

"Ele contou que a matou no dia 11 de julho. Picotou o corpo e colocou em malas. A madrugada toda foi levando as malas, onde foi deixando partes do corpo", afirmou o delegado Eliel Rizziolli, titular do 92º DP.

Silva não apresentou advogado. Segundo a Polícia Civil, ele já tinha passagens por estupro e violência doméstica.

O delegado afirmou que vai pedir auxílio do Corpo de Bombeiros na tentativa de localizar outras partes do cadáver.

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