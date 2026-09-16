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VIOLÊNCIA

Professor é agredido por alunos durante aula de educação física

Estudantes envolvidos foram suspensos, e escola anunciou reunião para definir medidas disciplinares com acompanhamento do Conselho Tutelar

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ES
Eduarda Soares
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Eduarda Soares
Repórter
16/09/2026 09:14 - atualizado em 16/09/2026 09:15

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Professor é agredido por alunos durante aula de educação física
De acordo com vídeos publicados nas redes sociais, um grupo de estudantes teria se revoltado após o professor marcar uma falta durante uma partida de futsal. crédito: Tupi

Um professor foi agredido por alunos durante uma aula de educação física, nesta terça-feira (15), no Colégio Ícone, na Taquara, em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio.

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De acordo com vídeos publicados nas redes sociais, um grupo de estudantes teria se revoltado após o professor marcar uma falta durante uma partida de futsal. As imagens mostram o momento em que o docente é cercado e agredido pelos alunos.



Em nota, a direção do colégio informou que os estudantes envolvidos foram suspensos. Nesta quarta-feira (16), será realizada uma reunião geral para definir medidas disciplinares rigorosas, com acompanhamento do Conselho Tutelar.


Outros casos de violência contra professores


O caso ocorre em meio a outros episódios recentes de violência contra professores no Rio. Na semana passada, uma professora foi agredida verbalmente pela responsável por um aluno dentro da sala de aula, no Colégio Pedro II, na Tijuca. Após o episódio, a unidade chegou a suspender as aulas dos turnos da tarde e da noite.



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Há cerca de um mês, na Escola Municipal Orsina da Fonseca, também na Tijuca, um aluno de 15 anos atacou um professor com golpes de faca.


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