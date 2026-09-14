Professora é denunciada após furar cabeça de criança autista com seringa

Uma professora de creche localizada em Monteiro (PB) foi denunciada pelos pais de um menino de quatro anos por ter, supostamente, perfurado a cabeça da criança com uma seringa. A criança é diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA). O episódio aconteceu, de acordo com os responsáveis pelo aluno, em julho, durante uma aula de Educação Física.

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Segundo informações do portal G1, a profissional era, à época, empregada em uma creche municipal da cidade situada na região do Cariri da Paraíba. Ela foi afastada e é investigada. Apesar de o caso ter acontecido no dia 7 de julho, a família só foi comunicada pela instituição em 3 de agosto. O caso foi registrado em um boletim de ocorrência na Polícia Civil.

Relatos colhidos e registrados de forma documental detalham que outras cuidadores testemunharam o momento em que a professora acusada pega o garoto de forma brusca e o perfura na cabeça com a agulha de uma seringa. Além de ter chorado de forma intensa, o menino chegou a sangrar.

Em seguida, a educadora guardou o objeto, limpou o sangue da cabeça da criança, e perguntou às outras profissionais se elas haviam conseguido ver onde ele havia batido com a cabeça. Ela negou tanto à cuidadora quanto à professora de educação física sobre ter furado o menino. A suspeita, segundo consta no relatório, disse apenas que pegaria a seringa para repreender a vítima, mas que, em seguida, percebeu o sangramento e o limpou.

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O Correio entrou em contato com a Secretaria de Estado da Segurança e da Defesa Social da Paraíba (Sesds), com a Polícia Civil de Monteiro e com a Secretaria Municipal de Educação de Monteiro e aguarda resposta. Em caso de retorno, esta matéria será atualizada.