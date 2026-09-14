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Lotofácil da Independência: veja até quando apostar pelos R$ 300 milhões

O concurso especial sorteia um prêmio milionário em setembro: saiba os prazos e como fazer sua aposta simples ou participar de um bolão oficial

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Repórter
14/09/2026 14:31 - atualizado em 14/09/2026 14:35

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Lotofácil da Independência: veja até quando apostar nos R$ 300 milhões
Lotofácil faz sorteio especial da Independência, com prêmio estimado em R$ 300 milhões crédito: Samarone Xavier/Especial para o EM

O sorteio do concurso especial 3.780 da Lotofácil da Independência 2026 está marcado para esta terça-feira (15/9). A Caixa Econômica Federal estima um prêmio de R$ 300 milhões.

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Uma das principais regras deste concurso é que o prêmio não acumula, ou seja, se não houver acertadores com 15 números, o valor é distribuído entre os ganhadores da faixa seguinte.

Para concorrer, é preciso registrar a aposta com o volante específico do concurso, onde o jogador deve escolher de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante. Os jogos podem ser feitos nas unidades lotéricas, no portal Loterias Caixa e no aplicativo Loterias Caixa, com o custo da aposta simples fixado em R$ 3,50.

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Até quando apostar?

As apostas simples podem ser realizadas até as 20h de segunda-feira (14/9) nas lotéricas de todo o país. O prazo é o mesmo para quem joga pelo portal ou pelo aplicativo, disponível para usuários iOS e Android.

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No caso dos bolões, o período para registro das apostas se encerra mais tarde. Os jogos em grupo poderão ser feitos até as 10h de terça-feira (15/9), dia do sorteio.

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