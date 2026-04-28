Mega-Sena especial de 30 anos terá prêmio impressionante; saiba todos os detalhes
Sorteio do prêmio acontece no dia 24 de maio, um domingo. Apostas já começaram
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A Caixa Econômica Federal fará uma edição especial da Mega-Sena. O sorteio, realizado em comemoração ao aniversário de 30 anos da Caixa Loterias, acontecerá no dia 24 de maio, às 11h. O concurso 3010 distribuirá premiação de R$ 150 milhões. O prêmio não poderá ser acumulado.
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As apostas estão abertas desde o último domingo (26/4) e podem ser feitas até às 22h do dia 23 de maio, véspera do sorteio, em casas lotéricas, no portal Loterias e no aplicativo da Caixa.
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Por ser uma edição especial, os bolões feitos online terão, pela primeira vez, prazo ampliado. Poderão ser comprados até uma hora antes do sorteio.