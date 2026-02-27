Como o prêmio da Mega-Sena é calculado? Entenda a matemática
Você sabe de onde vem o valor do prêmio e como ele aumenta? Descubra como funciona a arrecadação e a divisão do dinheiro dos concursos da loteria
A cada concurso da Mega-Sena, milhões de brasileiros se perguntam como o prêmio principal atinge valores tão altos. A resposta está em uma matemática que começa com a arrecadação total de cada sorteio. O valor que chega aos ganhadores é, na verdade, uma fatia do montante pago por todos os apostadores do país.
Segundo as regras atuais, do total arrecadado com as apostas, 43,79% se transformam no prêmio bruto. O restante do dinheiro é distribuído para áreas essenciais do governo federal, como seguridade social, educação, segurança pública e esporte. Ou seja, cada bilhete comprado contribui não apenas para o sonho do vencedor, mas também para programas sociais.
Como o prêmio é dividido?
A distribuição do prêmio bruto de 43,79% segue uma ordem específica para premiar as diferentes faixas de acerto. A divisão acontece da seguinte forma:
40% são destinados aos acertadores dos 6 números (Sena);
13% vão para os acertadores de 5 números (Quina);
15% são distribuídos entre os acertadores de 4 números (Quadra);
22% ficam acumulados para os concursos de final 0 ou 5;
10% ficam acumulados para a Mega da Virada.
Essas regras foram atualizadas em agosto de 2025 pelo Ministério da Fazenda, concentrando um percentual maior no prêmio principal.
Quando ninguém acerta as seis dezenas, o valor destinado à faixa principal é somado ao prêmio do concurso seguinte, gerando a famosa "acumulação". É por isso que os prêmios podem alcançar cifras milionárias após algumas semanas sem um ganhador principal.
A arrecadação define o valor
O cálculo do prêmio começa, portanto, no número de apostas realizadas. Quanto mais pessoas jogam, maior é o valor total arrecadado e, consequentemente, maior será o prêmio oferecido aos vencedores. É um ciclo que se retroalimenta, pois prêmios acumulados e mais altos atraem ainda mais apostadores.
A probabilidade de ganhar o prêmio máximo com uma aposta simples, de seis números, é de uma em aproximadamente 50 milhões (1 em 50.063.860). Mesmo com chances tão remotas, a esperança de mudar de vida com um único bilhete movimenta a loteria mais popular do Brasil e financia importantes projetos sociais com parte de sua arrecadação.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.