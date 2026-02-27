Assine
overlay
Início Trends
Economia

Como o prêmio da Mega-Sena é calculado? Entenda a matemática

Você sabe de onde vem o valor do prêmio e como ele aumenta? Descubra como funciona a arrecadação e a divisão do dinheiro dos concursos da loteria

Publicidade
Carregando...
JA
Juliane Aguiar
JA
Juliane Aguiar
Repórter
27/02/2026 17:20

compartilhe

SIGA
x
Como o prêmio da Mega-Sena é calculado? Entenda a matemática
Arrecadação das apostas da Mega-Sena define o valor dos prêmios e contribui para diversas áreas sociais. crédito: Marcello Casal Jr./ Agência Brasil

A cada concurso da Mega-Sena, milhões de brasileiros se perguntam como o prêmio principal atinge valores tão altos. A resposta está em uma matemática que começa com a arrecadação total de cada sorteio. O valor que chega aos ganhadores é, na verdade, uma fatia do montante pago por todos os apostadores do país.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Segundo as regras atuais, do total arrecadado com as apostas, 43,79% se transformam no prêmio bruto. O restante do dinheiro é distribuído para áreas essenciais do governo federal, como seguridade social, educação, segurança pública e esporte. Ou seja, cada bilhete comprado contribui não apenas para o sonho do vencedor, mas também para programas sociais.

Leia Mais

Como o prêmio é dividido?

A distribuição do prêmio bruto de 43,79% segue uma ordem específica para premiar as diferentes faixas de acerto. A divisão acontece da seguinte forma:

  • 40% são destinados aos acertadores dos 6 números (Sena);

  • 13% vão para os acertadores de 5 números (Quina);

  • 15% são distribuídos entre os acertadores de 4 números (Quadra);

  • 22% ficam acumulados para os concursos de final 0 ou 5;

  • 10% ficam acumulados para a Mega da Virada.

Essas regras foram atualizadas em agosto de 2025 pelo Ministério da Fazenda, concentrando um percentual maior no prêmio principal.

Quando ninguém acerta as seis dezenas, o valor destinado à faixa principal é somado ao prêmio do concurso seguinte, gerando a famosa "acumulação". É por isso que os prêmios podem alcançar cifras milionárias após algumas semanas sem um ganhador principal.

A arrecadação define o valor

O cálculo do prêmio começa, portanto, no número de apostas realizadas. Quanto mais pessoas jogam, maior é o valor total arrecadado e, consequentemente, maior será o prêmio oferecido aos vencedores. É um ciclo que se retroalimenta, pois prêmios acumulados e mais altos atraem ainda mais apostadores.

A probabilidade de ganhar o prêmio máximo com uma aposta simples, de seis números, é de uma em aproximadamente 50 milhões (1 em 50.063.860). Mesmo com chances tão remotas, a esperança de mudar de vida com um único bilhete movimenta a loteria mais popular do Brasil e financia importantes projetos sociais com parte de sua arrecadação.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Tópicos relacionados:

loterias mega-sena

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay