Mega-Sena 2999 acumula e vai a R$ 100 milhões; 10 mineiros acertam a quina

Ninguém acertou as 6 dezenas da Mega-Sena 2999 sorteadas nesta quinta-feira (23/4). Com isso, o prêmio acumulou e a estimativa é que chegue a R$ 100 milhões no próximo sorteio, no sábado (25/4).

A Mega-Sena 2999 teve as seguintes dezenas sorteadas: 24-09-26-45-38-58. Veja as outras loterias sorteadas nesta quinta-feira.

Entre os 111 ganhadores da Quina da Mega-Sena 2999, há dez mineiros.

As apostas de Minas que acertaram 5 dezenas na Mega-Sena 2999 foram de Brumadinho, Cambuí, Contagem, Dores do Turvo, Entre Folhas, Patos de Minas, Ribeirão das Neves, Sete Lagoas e duas apostas de Uberaba feitas na mesma lotérica.

Cada aposta vai receber R$ 28.755,27.

Resgate do prêmio



Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

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Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.