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LOTERIAS

Mega-Sena 2999 e outras loterias: confira os números sorteados (23/4)

Caixa também sorteou os concursos da Lotofácil 3668, Quina 7008, Timemania 2383 e Dia de Sorte 1204 nesta quinta (23/4), no Espaço da Sorte

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23/04/2026 20:00 - atualizado em 23/04/2026 21:52

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Por dentro da Caixa: como funciona a segurança dos sorteios das loterias
Os globos de sorteio das loterias Caixa no Espaço da Sorte, centro da auditoria e transparência dos resultados. crédito: Reprodução/ Youtube Caixa

A Caixa sorteou nesta quinta-feira (23/4), às 21h, os concursos da Mega-Sena 2999, Lotofácil 3668, Quina 7008, Timemania 2383 e Dia de Sorte 1204.

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O evento foi realizado no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo. O Estado de Minas acompanhou todos os resultados em tempo real. 

Loterias deste sábado (23/4)

Mega-Sena 2999 - R$ 70 milhões

O participante tem de acertar seis números de 01 a 60. É permitido selecionar de seis a 20 dezenas no volante. Também são premiadas as apostas com cinco e quatro acertos.

Confira as dezenas: 24-09-26-45-38-58

Premiação

6 acertos: não houve ganhadores
5 acertos: 111 apostas ganhadoras, R$ 28.755,27
4 acertos: 5.741 apostas ganhadoras, R$ 916,43

Próximo sorteio: R$ 100 milhões (25/4)

  

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Lotofácil 3668 - R$ 2 milhões

O jogador preenche de 15 a 20 números de 01 a 25 no cartão e torce para que 15 sejam sorteados. Há valores menores para 14, 13, 12 e 11 acertos.

Confira as dezenas: 02-01-05-03-13-18-21-17-24-09-10-11-08-07-15

Premiação

15 acertos: 1 aposta ganhadora, R$ 1.021.173,84 (Iracemápolis/SP)
14 acertos: 507 apostas ganhadoras, R$ 603,31
13 acertos: 11.162 apostas ganhadoras, R$ 35,00
12 acertos: 118.592 apostas ganhadoras, R$ 14,00
11 acertos: 551.416 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Próximo sorteio: R$ 2 milhões (24/4)

Quina 7008 - R$ 34 milhões

O apostador escolhe de cinco a 15 números de 01 a 80. Ganha a bolada quem acertar os cinco sorteados. A modalidade ainda destina quantias inferiores para quatro, três e dois acertos.

Confira as dezenas: 14-55-78-47-23

Premiação

5 acertos: não houve ganhadores
4 acertos: 86 apostas ganhadoras, R$ 10.652,97
3 acertos: 7.980 apostas ganhadoras, R$ 109,33
2 acertos: 190.157 apostas ganhadoras, R$ 4,58

Próximo sorteio: R$ 34 milhões (23/4)

 
 

   

Timemania 2383 - R$ 21 milhões

O concorrente marca 10 números de 01 a 80 e ganha o prêmio se sete forem sorteados. Acertadores de seis, cinco, quatro e dezenas faturam quantias inferiores, assim como quem cravar o Time do Coração.

Confira as dezenas: 70-43-79-54-15-36-47

Time do coração: 06 - Aparecidense - GO

Premiação

7 acertos: não houve ganhadores
6 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 109.819,50
5 acertos: 178 apostas ganhadoras, R$ 1.762,75
4 acertos: 3.379 apostas ganhadoras, R$ 10,50
3 acertos: 34.135 apostas ganhadoras, R$ 3,50

Time do Coração: Aparecidense/GO, 11.835 apostas ganhadoras, R$ 8,50

Próximo sorteio: R$ 21,5 milhões (25/4)

  

Dia de Sorte 1204 - R$ 2 milhões

O jogador tem de acertar sete números de 01 a 31, alusivos aos dias do mês, para embolsar a grana. A modalidade permite o preenchimento de até 15 dezenas. Também há valores para seis, cinco e quatro acertos e o “Mês da Sorte”.

Confira as dezenas: 11-13-20-17-29-23-12

Mês da sorte: 09- setembro

Premiação

7 acertos: não houve ganhadores
6 acertos: 59 apostas ganhadoras, R$ 3.007,74
5 acertos: 2.689 apostas ganhadoras, R$ 25,00
4 acertos: 35.501 apostas ganhadoras, R$ 5,00
Mês da Sorte: setembro, 114.881 apostas ganhadoras, R$ 2,50

Próximo sorteio: R$ 2,5 milhões (25/4)

  

  

Resgate do prêmio

Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

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Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.

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