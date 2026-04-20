Lotofácil 3666, Quina 7006 e outras loterias: números sorteados (20/4)

A Caixa sorteou nesta segunda-feira (20/4), às 21h, os concursos da Lotofácil 3666, Quina 7006, Lotomania 2914, Dupla Sena 2947 e Super Sete 837.



O evento foi realizado no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo. O Estado de Minas acompanhou todos os resultados em tempo real.

Confira as loterias desta segunda-feira (20/4)



Lotofácil 3666 - R$ 2 milhões



O jogador preenche de 15 a 20 números de 01 a 25 no cartão e torce para que 15 sejam sorteados. Há valores menores para 14, 13, 12 e 11 acertos.

Confira as dezenas: 01 - 04 - 06 - 07 - 09 - 12 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23

Uma aposta de Dom Aquino/MT acertou as 15 dezenas e vai receber quase R$ 2 milhões.

Premiação

15 acertos: 1 aposta ganhadora, R$ 1.969.104,93

14 acertos: 193 apostas ganhadoras, R$ 2.139,26

13 acertos: 7.173 apostas ganhadoras, R$ 35,00

12 acertos: 87.152 apostas ganhadoras, R$ 14,00

11 acertos: 465.627 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Próximo sorteio: R$ 2 milhões (22/4)

Quina 7006 - R$ 30 milhões



O apostador escolhe de cinco a 15 números de 01 a 80. Ganha a bolada quem acertar os cinco sorteados. A modalidade ainda destina quantias inferiores para quatro, três e dois acertos.

Confira as dezenas: 33 - 41 - 48 - 55 - 68

Premiação

5 acertos: Não houve ganhadores

4 acertos: 87 apostas ganhadoras, R$ 9.722,75

3 acertos: 6.741 apostas ganhadoras, R$ 119,50

2 acertos: 163.798 apostas ganhadoras, R$ 4,91

Próximo sorteio: R$ 32 milhões (22/4)

Lotomania 2914 - R$ 2,5 milhões



São selecionados 20 números de 01 a 100 (correspondente à bola 00). Para o valor principal, 20 precisam ser sorteados. Também há premiações para 19, 18, 17, 16, 15 e 0 acertos.

Confira as dezenas: 03 - 09 - 12 - 29 - 38 - 39 - 43 - 48 - 49 - 60 - 63 - 68 - 74 - 78 - 79 - 83 - 85 - 89 - 94 - 98

Uma aposta de Abelardo Luz/SC acertou as 20 dezenas e vai receber pouco mais de R$ 2,4 milhões.

Premiação

20 acertos: 1 aposta ganhadora, R$ 2.450.577,57

19 acertos: 17 apostas ganhadoras, R$ 12.495,43

18 acertos: 184 apostas ganhadoras, R$ 1.030,77

17 acertos: 1.069 apostas ganhadoras, R$ 124,19

16 acertos: 5.924 apostas ganhadoras, R$ 22,41

15 acertos: 16.041 apostas ganhadoras, R$ 8,27

0 acerto: 1 aposta ganhadora, R$ 106.211,20

Próximo sorteio: R$ 500 mil (22/4)

Dupla Sena 2947 - R$ 1,2 milhão



O jogador anota de seis a 15 números de 01 a 50 e participa de dois sorteios - o primeiro com grande parte do prêmio. O montante principal sai para quem cravar as seis dezenas. Há valores para cinco, quatro e três acertos.



Confira as dezenas

1º sorteio: 05 - 08 - 22 - 24 - 36 - 44

2º sorteio: 01 - 08 - 24 - 25 - 40 - 44

Premiação - 1º Sorteio

6 acertos: Não houve ganhadores

5 acertos: 12 apostas ganhadoras R$ 4.036,60

4 acertos: 600 apostas ganhadoras R$ 92,26

3 acertos: 10.287 apostas ganhadoras R$ 2,69

Premiação - 2º Sorteio

6 acertos: Não houve ganhadores

5 acertos: 4 apostas ganhadoras R$ 10.898,82

4 acertos: 348 apostas ganhadoras R$ 159,07

3 acertos: 7.435 apostas ganhadoras R$ 3,72

Próximo sorteio: R$ 1,5 milhão (22/4)





Super Sete 837 - R$ 6,3 milhões



O apostador tem de computar um número de 0 a 9 em cada uma das sete colunas. A modalidade possibilita a escolha de até 21 dezenas (três por coluna) no volante.

Confira as dezenas

Coluna 1: 1

Coluna 2: 0

Coluna 3: 3

Coluna 4: 0

Coluna 5: 0

Coluna 6: 4

Coluna 7: 4

Premiação

7 acertos: Não houve ganhadores

6 acertos: Não houve ganhadores

5 acertos: 73 apostas ganhadoras, R$ 1.106,58

4 acertos: 1.187 apostas ganhadoras, R$ 68,05

3 acertos: 10.852 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Próximo sorteio: R$ 6,5 milhões (22/4)

Resgate do prêmio



Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

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Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.