Mega-Sena 2998 e outras loterias: confira os números sorteados (18/4)

A Caixa sorteou neste sábado (18/4), às 21h, os concursos da Mega-Sena 2998, Lotofácil 3665, Quina 7005, Timemania 2382, Dia de Sorte 1203 e +Milionária 347.

O evento foi realizado no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo. O Estado de Minas acompanha todos os resultados em tempo real.

Loterias deste sábado (18/4)



Mega-Sena 2998 - R$ 60 milhões



O participante tem de acertar seis números de 01 a 60. É permitido selecionar de seis a 20 dezenas no volante. Também são premiadas as apostas com cinco e quatro acertos.

Confira as dezenas: 15 - 18 - 28 - 31 - 52 - 58

Premiação

6 acertos: Não houve ganhadores

5 acertos: 48 apostas ganhadoras, R$ 55.256,40

4 acertos: 3.695 apostas ganhadoras, R$ 1.183,20

Próximo sorteio: R$ 70 milhões (23/4)

Lotofácil 3665 - R$ 2 milhões



O jogador preenche de 15 a 20 números de 01 a 25 no cartão e torce para que 15 sejam sorteados. Há valores menores para 14, 13, 12 e 11 acertos.

Confira as dezenas: 01 - 02 - 03 - 05 - 06 - 07 - 09 - 10 - 11 - 13 - 16 - 18 - 22 - 23 - 25

Uma aposta de Biguaçu/SC acertou as 15 dezenas e vai receber pouco mais de R$ 1,3 milhão.

Premiação

15 acertos: 1 aposta ganhadora, R$ 1.376.164,75

14 acertos: 358 apostas ganhadoras, R$ 1.151,43

13 acertos: 11.476 apostas ganhadoras, R$ 35,00

12 acertos: 122.651 apostas ganhadoras, R$ 14,00

11 acertos: 602.240 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Próximo sorteio: R$ 2 milhões (20/4)

Quina 7005 - R$ 27 milhões



O apostador escolhe de cinco a 15 números de 01 a 80. Ganha a bolada quem acertar os cinco sorteados. A modalidade ainda destina quantias inferiores para quatro, três e dois acertos.

Confira as dezenas: 14 - 17 - 32 - 44 - 68

Premiação

5 acertos: Não houve ganhadores

4 acertos: 115 apostas ganhadoras, R$ 6.464,81

3 acertos: 7.607 apostas ganhadoras, R$ 93,07

2 acertos: 166.933 apostas ganhadoras, R$ 4,24

Próximo sorteio: R$ 30 milhões (20/4)

Timemania 2382 - R$ 20 milhões



O concorrente marca 10 números de 01 a 80 e ganha o prêmio se sete forem sorteados. Acertadores de seis, cinco, quatro e dezenas faturam quantias inferiores, assim como quem cravar o Time do Coração.

Confira as dezenas: 22 - 23 - 30 - 37 - 64 - 68 - 80

Time do coração: 51 (MANAUS/AM)

Premiação

7 acertos: Não houve ganhadores

6 acertos: 3 apostas ganhadoras, R$ 70.618,01

5 acertos: 161 apostas ganhadoras, R$ 1.879,80

4 acertos: 3.183 apostas ganhadoras, R$ 10,50

3 acertos: 31.671 apostas ganhadoras, R$ 3,50

Time do Coração: 7.107 apostas ganhadoras, R$ 8,50

Próximo sorteio: R$ 21 milhões (23/4)

Dia de Sorte 1203 - R$ 1,7 milhão



O jogador tem de acertar sete números de 01 a 31, alusivos aos dias do mês, para embolsar a grana. A modalidade permite o preenchimento de até 15 dezenas. Também há valores para seis, cinco e quatro acertos e o “Mês da Sorte”.

Confira as dezenas: 05 - 09 - 16 - 19 - 22 - 23 - 30

Mês da sorte: 12 (DEZEMBRO)

Premiação

7 acertos: Não houve ganhadores

6 acertos: 77 apostas ganhadoras, R$ 1.928,93

5 acertos: 2.495 apostas ganhadoras, R$ 25,00

4 acertos: 29.527 apostas ganhadoras, R$ 5,00

Mês da Sorte: 95.046 apostas ganhadoras, R$ 2,50

Próximo sorteio: R$ 2 milhões (23/4)

+Milionária 347 - R$ 36 milhões



O participante torce para que sejam sorteados seis números selecionados de 01 a 50, além de dois trevos da sorte de 01 a 06.

Confira as dezenas: 03 - 06 - 25 - 28 - 31 - 48

Trevos da sorte: 5 - 2

Premiação

6 acertos + 2 trevos: Não houve acertador

6 acertos + 1 ou nenhum trevo: Não houve acertador

5 acertos + 2 trevos: Não houve acertador

5 acertos + 1 ou nenhum trevo: 11 apostas ganhadoras, R$ 29.405,64

4 acertos + 2 trevos: 81 apostas ganhadoras, R$ 1.316,49

4 acertos + 1 ou nenhum trevo: 817 apostas ganhadoras, R$ 130,52

3 acertos + 2 trevos: 1.432 apostas ganhadoras, R$ 50,00

3 acertos + 1 trevo: 8.291 apostas ganhadoras, R$ 24,00

2 acertos + 2 trevos: 11.422 apostas ganhadoras, R$ 12,00

2 acertos + 1 trevo: 65.768 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Próximo sorteio: R$ 37 milhões (22/4)

Resgate do prêmio



Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

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Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.