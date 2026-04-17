Lotofácil: aposta de BH leva sozinha mais de R$ 1,7 milhão

Um apostador de Belo Horizonte (MG) fez uma aposta simples em uma casa lotérica no Bairro Funcionários, Região Centro-Sul, acertou os 15 números da Lotofácil 3664, sorteada nesta sexta-feira (17/4), e leva sozinho para casa o prêmio de R$ 1.772.915,30.

Os números sorteados foram: 01 – 02 – 04 – 05 – 06 – 07 – 10 – 11 – 12 – 16 – 18 – 19 – 20 – 22 – 23. O concurso foi realizado pela Caixa Econômica Federal.

A Caixa também divulgou os resultados de outras loterias nesta sexta-feira.

Na Lotofácil, o jogador preenche de 15 a 20 números, de 01 a 25, no cartão, e torce para que 15 sejam sorteados. Também há prêmios menores para quem acerta 14, 13, 12 e 11 números.

Igarapé

O concurso 3658 da Lotofácil, realizado na noite de sexta-feira (10/4), teve um resultado curioso em Minas Gerais. O prêmio principal foi dividido entre duas apostas feitas na mesma cidade e na mesma casa lotérica, em Igarapé, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

O próximo sorteio da Lotofácil será neste sábado (18/4), com prêmio estimado em R$ 2 milhões.

Resgate do prêmio

Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 são liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de valores iguais ou superiores a R$ 10.000,00 são feitas em até dois dias úteis após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, poderá receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de até R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Caso opte por comparecer a uma unidade lotérica, deverá portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.