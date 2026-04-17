Lotofácil 3664, Quina 7004 e outras loterias: números sorteados (17/4)

A Caixa sorteou nesta sexta-feira (17/4), às 21h, os concursos Lotofácil 3664, Quina 7004, Lotomania 2913, Dupla Sena 2946 e Super Sete 836.

O evento foi realizado no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo. O Estado de Minas acompanhou todos os resultados.

Confira as loterias desta sexta-feira (17/4)

Lotofácil 3664 - R$ 2 milhões



O jogador preenche de 15 a 20 números de 01 a 25 no cartão e torce para que 15 sejam sorteados. Há valores menores para 14, 13, 12 e 11 acertos.

Confira as dezenas: 01 – 02 – 04 – 05 – 06 – 07 – 10 – 11 – 12 – 16 – 18 – 19 – 20 – 22 – 23

Premiação



15 acertos: 1 aposta ganhadora, R$ 1.772.915,30

14 acertos: 209 apostas ganhadoras, R$ 1.778,66

13 acertos: 7.899 apostas ganhadoras, R$ 35

12 acertos: 92.429 apostas ganhadoras, R$ 14

11 acertos: 504.884 apostas ganhadoras, R$ 7

Próximo sorteio (18/4): R$ 2 milhões

Quina 7004 - R$ 20 milhões



O apostador escolhe de cinco a 15 números de 01 a 80. Ganha a bolada quem acertar os cinco sorteados. A modalidade ainda destina quantias inferiores para quatro, três e dois acertos.

Confira os números: 23 – 35 – 52 – 56 – 76



Premiação



5 acertos: Não houve ganhadores

4 acertos: 72 apostas ganhadoras, R$ 9.276,13

3 acertos: 5.549 apostas ganhadoras, R$ 114,62

2 acertos: 129.930 apostas ganhadoras, R$ 4,89

Próximo sorteio (18/4): R$ 27 milhões

Lotomania 2913 - R$ 1,8 milhão



São selecionados 50 números de 01 a 100 (correspondente à bola 00). Para o valor principal, 20 precisam ser sorteados. Também há premiações para 19, 18, 17, 16, 15 e 0 acertos.

Confira as dezenas: 03 – 04 – 09 – 14 – 17 – 19 – 23 – 25 – 28 – 30 – 48 – 49 – 53 – 54 – 63 – 68 – 74 – 76 – 89 – 96

Premiação



20 acertos: Não houve acertador

19 acertos: 4 apostas ganhadoras, R$ 50.361,75

18 acertos: 65 apostas ganhadoras, R$ 1.936,99

17 acertos: 524 apostas ganhadoras, R$ 240,27

16 acertos: 3.108 apostas ganhadoras, R$ 40,50

15 acertos: 12.478 apostas ganhadoras, R$ 10,09

0 acertos: Não houve acertador

Próximo sorteio (20/4): R$ 2,5 milhões

Dupla Sena 2946 - R$ 1 milhão



O jogador anota de seis a 15 números de 01 a 50 e participa de dois sorteios - o primeiro com grande parte do prêmio. O montante principal sai para quem cravar as seis dezenas. Há valores para cinco, quatro e três acertos.

1º sorteio: 12 – 19 – 29 – 33 – 34 – 44

2º sorteio: 11 – 20 – 32 – 35 – 44 – 50

Premiação - 1º Sorteio



6 acertos: Não houve ganhadores

5 acertos: 9 apostas ganhadoras R$ 5.012,10

4 acertos: 481 apostas ganhadoras R$ 107,17

3 acertos: 9.120 apostas ganhadoras R$ 2,82



Premiação - 2º Sorteio



6 acertos: Não houve ganhadores

5 acertos: 4 apostas ganhadoras R$ 10.149,49

4 acertos: 318 apostas ganhadoras R$ 162,11

3 acertos: 6.889 apostas ganhadoras R$ 3,74

Próximo sorteio (20/4): R$ 1,2 milhão

Super Sete 836 - R$ 6,1 milhões



O apostador tem de computar um número de 0 a 9 em cada uma das sete colunas. A modalidade possibilita a escolha de até 21 dezenas (três por coluna) no volante.

Confira as dezenas:

Coluna 1: 3

Coluna 2: 2

Coluna 3: 7

Coluna 4: 2

Coluna 5: 2

Coluna 6: 0

Coluna 7: 7

Premiação



7 acertos: Não houve ganhadores

6 acertos: 3 apostas ganhadoras, R$ 17.495,89

5 acertos: 67 apostas ganhadoras, R$ 1.119,13

4 acertos: 1.056 apostas ganhadoras, R$ 71

3 acertos: 10.239 apostas ganhadoras, R$ 6

Próximo sorteio (20/4): R$ 6,3 milhões

Resgate do prêmio



Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10 mil ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

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Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.

