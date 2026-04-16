Mega-Sena acumula novamente e prêmio principal vai para R$ 60 milhões
Em sorteio realizado nesta quinta-feira (16/4), nenhum apostador acerta as dezenas sorteadas e valor da premiação para sábado aumenta
Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.997 da Mega-Sena, realizado nesta quinta-feira (16/4), no Espaço da Sorte, em São Paulo. O prêmio acumulou e está estimado em R$ 60 milhões para o próximo sorteio, que acontece neste sábado (18/4).
Os números sorteados foram: 14 - 20 - 32 - 37 - 39 - 42
- 33 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 63.897,88 cada
- 2.920 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 1.190,33 cada
Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de sábado (18), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.
A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.