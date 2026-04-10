Lotofácil: duas apostas da mesma lotérica em MG dividem prêmio milionário
Prêmio do concurso 3658 foi dividido entre apostas registradas na mesma unidade em Igarapé, na Região Metropolitana de Belo Horizonte
compartilheSIGA
O concurso 3658 da Lotofácil, realizado na noite desta sexta-feira (10/4), terminou com um resultado curioso em Minas Gerais. O prêmio principal foi dividido entre duas apostas feitas na mesma cidade e na mesma casa lotérica, em Igarapé, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Cada aposta vencedora, ambas simples com 15 números, receberá R$ 786.443,96. O sorteio aconteceu no Espaço da Sorte, em São Paulo, e teve como dezenas sorteadas: 02 – 03 – 04 – 05 – 09 – 10 – 11 – 12 – 13 – 16 – 18 – 20 – 22 – 23 – 24.
Segundo o rateio divulgado pela Caixa Econômica Federal, as duas apostas vencedoras foram registradas na unidade Porta da Esperança Loterias Ltda. O fato chamou a atenção porque o prêmio máximo saiu para o mesmo estabelecimento no mesmo concurso.
Para o próximo sorteio, previsto para este sábado (11), a estimativa de prêmio é de R$ 2 milhões.
Resgate do prêmio
Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.
Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.
Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.