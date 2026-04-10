Lotofácil: duas apostas da mesma lotérica em MG dividem prêmio milionário

O concurso 3658 da Lotofácil, realizado na noite desta sexta-feira (10/4), terminou com um resultado curioso em Minas Gerais. O prêmio principal foi dividido entre duas apostas feitas na mesma cidade e na mesma casa lotérica, em Igarapé, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Cada aposta vencedora, ambas simples com 15 números, receberá R$ 786.443,96. O sorteio aconteceu no Espaço da Sorte, em São Paulo, e teve como dezenas sorteadas: 02 – 03 – 04 – 05 – 09 – 10 – 11 – 12 – 13 – 16 – 18 – 20 – 22 – 23 – 24.

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Segundo o rateio divulgado pela Caixa Econômica Federal, as duas apostas vencedoras foram registradas na unidade Porta da Esperança Loterias Ltda. O fato chamou a atenção porque o prêmio máximo saiu para o mesmo estabelecimento no mesmo concurso.

Para o próximo sorteio, previsto para este sábado (11), a estimativa de prêmio é de R$ 2 milhões.

Resgate do prêmio

Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

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Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.