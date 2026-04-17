Quem foi Tiradentes? A trajetória do dentista que se tornou o maior mártir do Brasil

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Joaquim José da Silva Xavier, mais conhecido como Tiradentes, é uma das figuras mais emblemáticas da história do Brasil. Ele foi um dos principais líderes da Inconfidência Mineira, um movimento separatista que, no final do século XVIII, sonhava em tornar o país independente de Portugal. Sua coragem e seu trágico fim o transformaram em um mártir e símbolo da luta pela liberdade.

Nascido em 1746, na então capitania de Minas Gerais, Tiradentes exerceu diversas profissões, incluindo a de dentista amador, o que lhe rendeu o famoso apelido. Ele também atuou como tropeiro, minerador e militar, no posto de alferes da cavalaria. Essa vivência o colocou em contato direto com a realidade de exploração vivida pelos brasileiros sob o domínio português.

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A luta por um Brasil livre

O estopim para a Inconfidência Mineira foi a insatisfação com a alta cobrança de impostos por parte da Coroa Portuguesa. A "derrama", uma medida que obrigava a população a completar a cota anual de ouro exigida por Portugal, mesmo que a produção estivesse em queda, gerou uma revolta generalizada. Inspirados pelos ideais iluministas e pela independência dos Estados Unidos, Tiradentes e um grupo de intelectuais, padres e militares de Minas Gerais começaram a conspirar.

O plano era proclamar uma república independente na região, com capital em São João del-Rei. Tiradentes se destacou como o principal propagandista do movimento, viajando para divulgar as ideias revolucionárias e conquistar novos adeptos. Sua paixão pela causa era contagiante, mas a conspiração não durou muito tempo.

Traição, condenação e legado

O movimento foi desmantelado antes mesmo de começar, devido à traição de um de seus próprios membros, Joaquim Silvério dos Reis. Em troca do perdão de suas dívidas com a Coroa, ele denunciou todo o grupo. Os inconfidentes foram presos, e o processo judicial se arrastou por quase três anos.

Durante o julgamento, Tiradentes assumiu para si toda a responsabilidade pela conspiração, buscando proteger seus companheiros. Enquanto a maioria dos envolvidos foi condenada ao exílio, ele recebeu a pena máxima. Em 21 de abril de 1792, foi enforcado e esquartejado em praça pública no Rio de Janeiro. Sua execução serviu como um recado severo de Portugal contra qualquer outra tentativa de rebelião.

Apesar da derrota do movimento, a imagem de Tiradentes foi resgatada anos mais tarde, com a Proclamação da República, em 1889. Ele foi transformado em herói nacional, um símbolo da resistência e do desejo por um país soberano. A data de sua morte se tornou feriado nacional, lembrando a todos o sacrifício de quem ousou sonhar com a liberdade.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.