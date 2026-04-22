Lotofácil 3667, Quina 7007 e outras loterias: números sorteados (22/4)

A Caixa sorteou nesta quarta-feira (22/4), às 21h, os concursos da Lotofácil 3667, Quina 7007, Lotomania 2915, Dupla Sena 2948, +Milionária 348 e Super Sete 838.



O evento foi realizado no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo. O Estado de Minas acompanhou todos os resultados em tempo real.

Confira as loterias desta quarta-feira (20/4)



Lotofácil 3667 - R$ 2 milhões



O jogador preenche de 15 a 20 números de 01 a 25 no cartão e torce para que 15 sejam sorteados. Há valores menores para 14, 13, 12 e 11 acertos.

Confira as dezenas: 01 – 03 – 04 – 05 – 06 – 07 – 09 – 11 – 14 – 15 – 19 – 21 – 22 – 23 – 25

Duas apostas de Hidrolândia (GO) e Colatina (ES) acertaram as 15 dezenas e cada um levará R$ 793.542,18 para casa

Premiação

15 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 793.542,18

14 acertos: 218 apostas ganhadoras, R$ 2.180,70

13 acertos: 10.132 apostas ganhadoras, R$ 35

12 acertos: 114.758 apostas ganhadoras, R$ 14

11 acertos: 574.038 apostas ganhadoras, R$ 7

Próximo sorteio (23/4): R$ 2 milhões

Quina 7007 - R$ 32 milhões



O apostador escolhe de cinco a 15 números de 01 a 80. Ganha a bolada quem acertar os cinco sorteados. A modalidade ainda destina quantias inferiores para quatro, três e dois acertos.

Confira as dezenas: 08 – 22 – 29 – 63 – 69

Premiação

5 acertos: Não houve ganhadores

4 acertos: 86 apostas ganhadoras, R$ 10.652,97

3 acertos: 7.980 apostas ganhadoras, R$ 109,33

2 acertos: 190.157 apostas ganhadoras, R$ 4,58

Próximo sorteio (23/4): R$ 34 milhões

Lotomania 2915 - R$ 500 mil



São selecionados 20 números de 01 a 100 (correspondente à bola 00). Para o valor principal, 20 precisam ser sorteados. Também há premiações para 19, 18, 17, 16, 15 e 0 acertos.

Confira as dezenas: 00 – 01 – 05 – 10 – 18 – 20 – 21 – 33 – 41 – 45 – 48 – 61 – 64 – 66 – 72 – 74 – 75 – 78 – 87 – 95

Premiação

20 acertos: Não houve acertador

19 acertos: 3 apostas ganhadoras, R$ 46.309,72

18 acertos: 59 apostas ganhadoras, R$ 2.102,43

17 acertos: 356 apostas ganhadoras, R$ 243,90

16 acertos: 2.071 apostas ganhadoras, R$ 41,92

15 acertos: 8.576 apostas ganhadoras, R$ 10,12

0 acertos: Não houve acertador



Próximo sorteio (24/4): R$ 1 milhão

Dupla Sena 2948 - R$ 1,5 milhão



O jogador anota de seis a 15 números de 01 a 50 e participa de dois sorteios - o primeiro com grande parte do prêmio. O montante principal sai para quem cravar as seis dezenas. Há valores para cinco, quatro e três acertos.



Confira as dezenas

1º sorteio: 01 – 06 – 11 – 18 – 27 – 36

2º sorteio: 11 – 18 – 19 – 23 – 36 – 50

Premiação

1º Sorteio

6 acertos: Não houve ganhadores

5 acertos: 3 apostas ganhadoras R$ 12.717,90

4 acertos: 369 apostas ganhadoras R$ 118,16

3 acertos: 6.736 apostas ganhadoras R$ 3,23

2º Sorteio

6 acertos: Não houve ganhadores

5 acertos: 5 apostas ganhadoras R$ 6.867,67

4 acertos: 380 apostas ganhadoras R$ 114,74

3 acertos: 7.437 apostas ganhadoras R$ 2,93

Próximo sorteio (24/4): R$ 1,6 milhão



Super Sete 838 - R$ 6,5 milhões



O apostador tem de computar um número de 0 a 9 em cada uma das sete colunas. A modalidade possibilita a escolha de até 21 dezenas (três por coluna) no volante.

Confira as dezenas

Coluna 1: 1

Coluna 2: 0

Coluna 3: 7

Coluna 4: 8

Coluna 5: 7

Coluna 6: 3

Coluna 7: 1

Premiação

7 acertos: Não houve ganhadores

6 acertos: 3 apostas ganhadoras, R$ 15.638,30

5 acertos: 72 apostas ganhadoras, R$ 930,85

4 acertos: 1.039 apostas ganhadoras, R$ 64,50

3 acertos: 8.690 apostas ganhadoras, R$ 6

Próximo sorteio (24/4): R$ 6,7 milhões

+Milionária 348 - R$ 37 milhões



O participante torce para que sejam sorteados seis números selecionados de 01 a 50, além de dois trevos da sorte de 01 a 06.

Confira as dezenas: 06 – 14 – 21 – 24 – 44 – 49

Trevos da sorte: 4 – 5

Premiação

6 acertos + 2 trevos: Não houve acertador

6 acertos + 1 ou nenhum trevo: Não houve acertador

5 acertos + 2 trevos: 1 aposta ganhadora, R$ 183.700,54

5 acertos + 1 ou nenhum trevo: 8 apostas ganhadoras, R$ 10.205,58

4 acertos + 2 trevos: 38 apostas ganhadoras, R$ 2.302,01

4 acertos + 1 ou nenhum trevo: 545 apostas ganhadoras, R$ 160,50

3 acertos + 2 trevos: 783 apostas ganhadoras, R$ 50

3 acertos + 1 trevo: 7.406 apostas ganhadoras, R$ 24

2 acertos + 2 trevos: 5.803 apostas ganhadoras, R$ 12

2 acertos + 1 trevo: 57.642 apostas ganhadoras, R$ 6

Próximo sorteio (25/4): R$ 32,5 milhões

Resgate do prêmio



Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

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Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.