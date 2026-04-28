Assine
overlay
Início Nacional
LOTERIAS

Mega-Sena 3001: sorteio de hoje (28/4) tem prêmio de R$ 115 milhões; veja

Sorteio das loterias desta terça-feira começa às 21h. Nenhuma aposta acertou as dezenas da Mega-Sena do concurso 3000, sorteadas no último sábado (25/4).

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
28/04/2026 07:52

compartilhe

SIGA
×
Mega-Sena 2999 acumula e pode pagar R$ 100 milhões no próximo sábado (25/4)
Mega-Sena 3001 acumula e pode pagar R$ 115 milhões nesta terça (28/4) crédito: Caixa Econômica Federal/ Divulgação oficial

A Caixa Econômica Federal sorteia nesta terça-feira (28/4), às 21h, um prêmio estimado em R$ 115 milhões no concurso 3001 da Mega-Sena. O evento acontece no Espaço da Sorte, em São Paulo. O Estado de Minas vai acompanhar o sorteio.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Nenhuma aposta acertou as seis dezenas da Mega-Sena 3000, sorteadas no último sábado (25/4). Os números foram: 22 - 23 - 36 - 40 -52 - 60 

O sorteio

Quem quiser concorrer aos R$ 115 milhões pode adquirir o bilhete nos canais eletrônicos das Loterias Caixa (site e aplicativo), usando login com CPF e senha de seis dígitos.

O pagamento on-line é feito via cartão de crédito ou Pix. No aplicativo, a aposta mínima da Mega-Sena é de R$ 6. Outra opção é se dirigir a uma unidade lotérica.

Leia Mais

 

Valor da aposta

De acordo com a Caixa, a chance de acertar as seis dezenas com um jogo simples é de 1 em 50.063.860.

A Mega permite a seleção de até 20 dezenas, o que faz o valor da aposta chegar a mais de R$ 193 mil, além de multiplicar as chances de ganhar. 


Resgate do prêmio


Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 só podem ser retirados no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo da aposta.

Transferências de valores iguais ou superiores a R$ 10 mil serão efetuadas no prazo mínimo de dois dias úteis após a ida do ganhador à agência.

Quem jogar pela internet poderá receber o prêmio pelo app Mercado Pago, com valor líquido de até R$ 1.581,44 (correspondente ao bruto de R$ 2.259,20).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Caso opte por comparecer a uma lotérica, será necessário portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.

Tópicos relacionados:

loteria mega-sena

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay