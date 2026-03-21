Mega-Sena 2987 e outras loterias: confira os números sorteados (21/3)

A Caixa sorteia neste sábado (21/3), às 21h, os concursos da Mega-Sena 2987, Lotofácil 3642, Quina 6982, Timemania 2370, Dia de Sorte 1191 e +Milionária 339.

O evento será realizado no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo. O Estado de Minas acompanha todos os resultados em tempo real.

Loterias deste sábado (21/3)



Mega-Sena 2987 - R$ 8 milhões



O participante tem de acertar seis números de 01 a 60. É permitido selecionar de seis a 20 dezenas no volante. Também são premiadas as apostas com cinco e quatro acertos.

Confira as dezenas: 16 - 17 - 20 - 28 - 46 - 47

Premiação

6 acertos:

5 acertos:

4 acertos:

Lotofácil 3642 - R$ 2 milhões



O jogador preenche de 15 a 20 números de 01 a 25 no cartão e torce para que 15 sejam sorteados. Há valores menores para 14, 13, 12 e 11 acertos.

Confira as dezenas: 01 - 02 - 04 - 05 - 06 - 07 - 09 - 10 - 13 - 12 - 14 - 18 - 20 - 23 - 25

Premiação:

15 acertos:

14 acertos:

13 acertos:

12 acertos:

11 acertos:

Quina 6982 - R$ 600 mil



O apostador escolhe de cinco a 15 números de 01 a 80. Ganha a bolada quem acertar os cinco sorteados. A modalidade ainda destina quantias inferiores para quatro, três e dois acertos.

Confira as dezenas: 21 - 25 - 26 - 42 - 46

Premiação:

5 acertos:

4 acertos:

3 acertos:

2 acertos:

Timemania 2370 - R$ 13 milhões



O concorrente marca dez números de 01 a 80 e ganha o prêmio se sete forem sorteados. Acertadores de seis, cinco, quatro e dezenas faturam quantias inferiores, assim como quem cravar o Time do Coração.

Confira as dezenas: 10 - 22 - 40 - 63 - 74 - 76 - 79

Time do coração: 42 (GOIÁS/GO)



Premiação:

7 acertos:

6 acertos:

5 acertos:

4 acertos:

3 acertos:

Time do Coração:

Dia de Sorte 1191 - R$ 4,5 milhões



O jogador tem de acertar sete números de 01 a 31, alusivos aos dias do mês, para embolsar a grana. A modalidade permite o preenchimento de até 15 dezenas. Também há valores para seis, cinco e quatro acertos e o “Mês da Sorte”.

Confira as dezenas: 09 - 12 - 13 - 17 - 18 - 29 - 30

Mês da sorte: 10 (OUTUBRO)

Premiação:

7 acertos:

6 acertos:

5 acertos:

4 acertos:

Mês da Sorte:

+Milionária 339 - R$ 31,5 milhões



O participante torce para que sejam sorteados seis números selecionados de 01 a 50, além de dois trevos da sorte de 01 a 06.

Confira as dezenas: 15 - 27 - 32 - 40 - 41 - 42

Trevos da sorte: 6 - 4

Premiação:

Trevos da sorte: 2 - 4

6 acertos + 2 trevos:

6 acertos + 1 ou nenhum trevo:

5 acertos + 2 trevos:

5 acertos + 1 ou nenhum trevo:

4 acertos + 2 trevos:

4 acertos + 1 ou nenhum trevo:

3 acertos + 2 trevos:

3 acertos + 1 trevo:

2 acertos + 2 trevos:

2 acertos + 1 trevo:

Resgate do prêmio



Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

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Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.