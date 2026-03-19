Mega-Sena 2986 acumula e vai a R$ 8 milhões; 7 mineiros acertam a quina

Ninguém acertou as 6 dezenas da Mega-Sena 2986 sorteadas nesta quinta-feira (19/3). Com isso, o prêmio acumulou e a estimativa é que chegue a R$ 8 milhões no próximo sorteio, no sábado (21/3).

A Mega-Sena 2986 teve as seguintes dezenas sorteadas: 01 - 05 - 13 - 26 - 41 - 53 . Veja as outras loterias sorteadas nesta quinta-feira.

Entre os 33 ganhadores da quina da Mega-Sena 2986 tem sete mineiros.

As apostas de Minas que acertaram a quina da Mega-Sena são de Belo Horizonte, Bom Jardim de Minas, Itabira, Montes Claros, Ouro Branco e Pouso Alegre (2). Todas as apostas foram simples, de 6 dezenas. Cada apostador vai receber R$30.740,63.

Resgate do prêmio

Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

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Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.