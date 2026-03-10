Quina ou Mega-Sena: qual loteria é mais 'fácil' de ganhar?

Com o prêmio da Quina acumulado e a promessa de pagar milhões, muitos apostadores se perguntam qual loteria oferece a melhor chance de vitória. Ao comparar os dois jogos mais populares da Caixa, a Mega-Sena e a Quina, a matemática mostra um caminho mais favorável em um deles, embora com prêmios geralmente menores.

A escolha entre tentar a sorte na Quina ou na Mega-Sena passa diretamente pela análise das probabilidades e do valor da aposta. Enquanto a Mega-Sena atrai pelas cifras astronômicas, a Quina se destaca por ser estatisticamente mais acessível ao apostador.

Probabilidades em jogo

A diferença fundamental está na chance de acertar as dezenas sorteadas. Para ganhar o prêmio máximo na Mega-Sena, com uma aposta simples de seis números, a probabilidade é de uma em 50.063.860. É um desafio monumental, o que explica por que os prêmios costumam acumular por semanas.

Já na Quina, o cenário é bem mais animador. Com uma aposta simples de cinco números, a chance de levar o prêmio principal é de uma em 24.040.016. Na prática, isso significa que a probabilidade de ganhar na Quina é mais que o dobro da chance de se tornar o único vencedor da Mega-Sena.

Custo da aposta e perfil do prêmio

O valor do bilhete também pesa na decisão. A aposta mínima da Quina, com cinco dezenas, custa R$ 3,00. Já a aposta simples da Mega-Sena, com seis números, tem o valor de R$ 6,00 (valores vigentes em março de 2026). Ou seja, com o preço de um jogo da Mega, é possível fazer duas apostas na Quina, ampliando as chances do jogador.

O contraponto está no valor dos prêmios. A Mega-Sena é conhecida por pagar as maiores boladas do país, frequentemente ultrapassando a casa das centenas de milhões de reais. A Quina, por sua vez, tem sorteios diários e prêmios que, embora muito atrativos, raramente alcançam os patamares da sua principal concorrente.

Ambas as loterias também premiam acertos parciais. Na Mega, há prêmios para quem faz a quina (cinco acertos) e a quadra (quatro acertos). Na Quina, são premiados os apostadores que acertam quatro, três ou dois números. A escolha final depende do perfil do apostador: buscar a probabilidade mais favorável na Quina ou sonhar com os prêmios recordes da Mega-Sena.

