Lotofácil 3639, Quina 6979 e outras loterias: números sorteados (18/3)

A Caixa sorteia nesta quarta-feira (18/3) os concursos da Lotofácil 3639, Quina 6979, Lotomania 2901, Dupla Sena 2935, Super Sete 824 e +Milionária 338.



O evento será realizado no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo. O Estado de Minas acompanha todos os resultados.



Loterias desta quarta-feira (18/3)



Lotofácil 3639 - R$ 2 milhões



O jogador preenche de 15 a 20 números de 01 a 25 no cartão e torce para que 15 sejam sorteados. Há valores menores para 14, 13, 12 e 11 acertos.

Confira as dezenas: 01 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 15 - 18 - 23 - 25

Quina 6979 - R$ 600 mil



O apostador escolhe de cinco a 15 números de 01 a 80. Ganha a bolada quem acertar os cinco sorteados. A modalidade ainda destina quantias inferiores para quatro, três e dois acertos

Confira os números: 20 - 23 - 27 - 32 - 42

Lotomania 2901 - R$ 5 milhões

São selecionados 20 números de 01 a 100 (correspondente à bola 00). Para o valor principal, 20 precisam ser acertados. Também há premiações para 19, 18, 17, 16, 15 e 0 acertos.

Confira as dezenas: 05 - 06 - 09 - 12 - 13 - 16 - 25 - 35 - 37 - 38 - 44 - 45 - 54 - 61 - 62 - 69 - 73 - 79 - 95 - 99

Dupla Sena 2938 - R$ 5,4 milhões



O jogador anota de seis a 15 números de 01 a 50 e participa de dois sorteios - o primeiro com grande parte do prêmio. O montante principal sai para quem cravar as seis dezenas. Há valores para cinco, quatro e três acertos.



Confira as dezenas

1º sorteio: 14 - 15 - 19 - 26 - 34 - 35



2º sorteio: 11 - 35 - 36 - 39 - 40 - 41



Super Sete 824 - R$ 3,8 milhões



O apostador tem de computar um número de 0 a 9 em cada uma das sete colunas. A modalidade possibilita a escolha de até 21 dezenas (três por coluna) no volante.

Confira as dezenas:

Coluna 1: 6

Coluna 2: 5

Coluna 3: 4

Coluna 4: 4

Coluna 5: 8

Coluna 6: 4

Coluna 7: 5



+Milionária 338 - R$ 31 milhões



O apostador preenche de seis a 12 números (01 a 50), além de dois a seis trevos da sorte (01 a 06). A combinação para a vitória no sorteio é de seis dezenas e dois trevos.

Confira as dezenas: 03 - 06 - 05 - 10 - 16 - 25

Trevos da sorte: 4 e 5

Resgate do prêmio



Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

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Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.