Mega-Sena 2985: 3 apostas levam R$ 104 milhões; 11 mineiros acertam a quina

Três apostas acertaram as 6 dezenas da Mega-Sena 2985 sorteadas nesta terça-feira (17/3). Os jogos foram feitos nas cidades de Camocim-CE, Catalão-GO e Presidente Castelo Branco-PR.

As apostas vencedoras foram simples, de seis dezenas e foram feitas em lotéricas. Os sortudos vão dividir o prêmio de mais de R$ 104 milhões - cada um faturou exatos R$ 34.856.052,53.

A Mega-Sena 2985 teve as seguintes dezenas sorteadas: 08 - 06 - 21 - 32 - 41 - 60. Confira as outras loterias sorteadas nesta terça. Com isso, o prêmio do próximo sorteio, do concurso 2986, é estimado em R$ 3,5 milhões, na quinta-feira (19/3).

Neste concurso, 96 apostas bateram na trave e acertaram 5 dezenas. Com isso, cada uma delas vai receber R$ 34.815,62 - 11 apostas de Minas acertaram a quina.

As apostas premiadas em Minas com a quina da Mega-Sena 2985 são de: Belo Horizonte (3), Conceição dos Ouros, Elói Mendes, Governador Valadares, Igarapé, Ipatinga, Itabira, João Pinheiro e Uberaba.

Uma aposta de BH foi um bolão de sete dezenas e 22 cotas. Com isso, os apostadores faturaram R$ 69.631,10 - cerca de R$ 3,1 mil para cada cotista. Outro bolão, mas com seis números e oito cotas foi feito em Igarapé. Nesta caso, os jogadores vão dividir R$34.815,60 - aproximadamente R$ 4,3 mil para cada um.

Todas as apostas restantes foram simples. Uma outra aposta de BH teve oito dezenas e o ganhador leva pra casa R$104.446,86. Os outros apostadores faturam R$34.815,62.

Resgate do prêmio

Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

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Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.