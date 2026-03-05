Mega-Sena: os números que mais e menos saem nos sorteios; confira

Muitos apostadores da Mega-Sena se perguntam se existe uma fórmula para a sorte. Embora a loteria seja um jogo de puro acaso, as estatísticas dos concursos já realizados ao longo de décadas revelam quais dezenas são mais "quentes" e quais são mais "frias". O levantamento, baseado em todos os sorteios, sacia a curiosidade de quem gosta de analisar padrões antes de preencher o volante.

Analisar os números pode ser uma estratégia para quem busca inspiração, mas é fundamental entender que não há garantias. Cada novo concurso representa um evento independente, com a mesma probabilidade para todas as 60 dezenas disponíveis no volante. Ainda assim, os dados históricos mostram tendências interessantes.

Os números mais sorteados da Mega-Sena

Algumas dezenas se destacam pela frequência com que aparecem nos resultados. Com base em um histórico de milhares de concursos, o número 10 é o campeão, tendo sido sorteado mais de 340 vezes. Logo em seguida vem a dezena 53, que também aparece com destaque. Outros números que figuram entre os mais recorrentes são 05, 37, 34 e 33.

As dezenas que menos aparecem

Do outro lado da estatística estão os números que raramente dão as caras nos sorteios. A dezena 26 é considerada a mais "fria" da história da Mega-Sena, aparecendo no final da lista de frequência. Outros números que também aparecem com menos frequência nos resultados históricos são o 55 e o 22. Esses dados levam muitos jogadores a evitar essas dezenas, enquanto outros apostam justamente nelas, acreditando que uma hora terão de sair.

A curiosidade sobre esses dados movimenta as casas lotéricas. Alguns apostadores usam as dezenas mais sorteadas como base para seus jogos, enquanto outros preferem arriscar justamente nos números que menos saem, na esperança de quebrar o padrão. Seja qual for a tática, a matemática é clara: a chance de acertar as seis dezenas com uma aposta simples é de uma em 50.063.860.

