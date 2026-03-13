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Lotofácil 3635, Quina 6975 e outras loterias: números sorteados (13/3)

Caixa sorteia também concursos de Lotomania 2899, Dupla Sena 2936 e Super Sete 822 nesta sexta-feira (13/3), no Espaço da Sorte

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Repórter
13/03/2026 20:00

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Por dentro da Caixa: como funciona a segurança dos sorteios das loterias
Os globos de sorteio das loterias Caixa no Espaço da Sorte, centro da auditoria e transparência dos resultados. crédito: Reprodução/ Youtube Caixa

A Caixa sorteia nesta sexta-feira (13/3), às 21h, os concursos Lotofácil 3635, Quina 6975, Lotomania 2899, Dupla Sena 2936 e Super Sete 822.

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O evento será realizado no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo. O Estado de Minas acompanha todos os resultados.

Confira as loterias desta sexta-feira (13/3)

Lotofácil 3635 - R$ 2 milhões

O jogador preenche de 15 a 20 números de 01 a 25 no cartão e torce para que 15 sejam sorteados. Há valores menores para 14, 13, 12 e 11 acertos.

Confira as dezenas: 

  

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Quina 6975 - R$ 7 milhões

O apostador escolhe de cinco a 15 números de 01 a 80. Ganha a bolada quem acertar os cinco sorteados. A modalidade ainda destina quantias inferiores para quatro, três e dois acertos.

Confira os números:  

   

Lotomania 2899 - R$ 3,3 milhões

São selecionados 50 números de 01 a 100 (correspondente à bola 00). Para o valor principal, 20 precisam ser sorteados. Também há premiações para 19, 18, 17, 16, 15 e 0 acertos.

Confira as dezenas:  


Próximo sorteio: R$ 2 milhões (9/3)

  

Dupla Sena 2936 - R$ 4,7 milhões

O jogador anota de seis a 15 números de 01 a 50 e participa de dois sorteios - o primeiro com grande parte do prêmio. O montante principal sai para quem cravar as seis dezenas. Há valores para cinco, quatro e três acertos.

1° sorteio: 

2° sorteio: 

 

Super Sete 822 - R$ 3,6 milhões

O apostador tem de computar um número de 0 a 9 em cada uma das sete colunas. A modalidade possibilita a escolha de até 21 dezenas (três por coluna) no volante.

Confira as dezenas:

Coluna 1: 
Coluna 2: 
Coluna 3: 
Coluna 4: 
Coluna 5: 
Coluna 6: 
Coluna 7: 

 

  

Resgate do prêmio

Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

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Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.

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