Mega-Sena 2983 acumula e vai a R$ 75 milhões; 3 mineiros acertam a quina
Neste concurso, 35 apostas bateram na trave e acertaram 5 dezenas no país. Confira os números sorteados
Ninguém acertou as 6 dezenas da Mega-Sena 2983 sorteadas nesta quinta-feira (12/3). Com isso, o prêmio acumulou, e a estimativa é que chegue a R$ 75 milhões no próximo sorteio, no sábado (14/3).
A Mega-Sena 2983 teve as seguintes dezenas sorteadas: 32-52-03-15-40-30. Veja as outras loterias sorteadas nesta quinta-feira.
Entre os 35 ganhadores da quina da Mega-Sena 2983, há três mineiros.
As apostas de Minas que acertaram 5 dezenas na Mega-Sena 2983 foram de Divinópolis, Nova Lima e Pirapora.
Todos os jogos foram simples, com seis dezenas. Cada ganhador vai receber R$ 68.098,14.
Resgate do prêmio
Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.
Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.
Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).
Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.