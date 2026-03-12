Assine
Mega-Sena 2983 acumula e vai a R$ 75 milhões; 3 mineiros acertam a quina

Neste concurso, 35 apostas bateram na trave e acertaram 5 dezenas no país. Confira os números sorteados

E
Repórter
12/03/2026 21:52 - atualizado em 12/03/2026 21:54

Como investir R$ 65 milhões da Mega-Sena e viver de renda?
Um bilhete de Mega-Sena pode transformar sua vida. Descubra as melhores formas de investir o prêmio e garantir tranquilidade financeira. crédito: Reprodução/ Marcello Casal Jr Agência Brasil

Ninguém acertou as 6 dezenas da Mega-Sena 2983 sorteadas nesta quinta-feira (12/3). Com isso, o prêmio acumulou, e a estimativa é que chegue a R$ 75 milhões no próximo sorteio, no sábado (14/3).

A Mega-Sena 2983 teve as seguintes dezenas sorteadas: 32-52-03-15-40-30. Veja as outras loterias sorteadas nesta quinta-feira.

Entre os 35 ganhadores da quina da Mega-Sena 2983, há três mineiros.

As apostas de Minas que acertaram 5 dezenas na Mega-Sena 2983 foram de Divinópolis, Nova Lima e Pirapora.

Todos os jogos foram simples, com seis dezenas. Cada ganhador vai receber R$ 68.098,14.

Resgate do prêmio

Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.

