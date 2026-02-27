Mega-Sena: os números que nunca saíram juntos em toda a história

A cada sorteio da Mega-Sena, milhões de brasileiros buscam a combinação de seis dezenas que pode mudar suas vidas. Em quase 30 anos de história, porém, a grande maioria das sequências de números nunca foi sorteada. Essa curiosidade matemática alimenta a imaginação de quem busca uma estratégia para a aposta perfeita, mesmo que as probabilidades sejam as mesmas para todos.

A verdade é que sortear uma combinação inédita é o resultado mais provável. O universo de jogos possíveis na Mega-Sena é gigantesco: são 50.063.860 combinações diferentes. Desde sua criação, em março de 1996, foram realizados milhares de sorteios, mas esse número representa uma fração minúscula do total de possibilidades existentes.

Dessa forma, a grande maioria das combinações nunca saiu e, estatisticamente, demorará milhares de anos para que todas sejam sorteadas. Por isso, não existem sequências "azaradas" ou "amaldiçoadas". Todas as combinações, incluindo aquela que você nunca viu ou a que saiu na semana passada, têm exatamente a mesma chance de serem sorteadas no próximo concurso: uma em mais de 50 milhões.

Os números mais e menos sorteados

Embora a probabilidade seja igual para todas as combinações, a análise do histórico revela quais dezenas individuais apareceram com mais ou menos frequência. É importante ressaltar que esses dados são apenas uma curiosidade estatística e não servem como previsão. Cada sorteio é um evento independente, e um número ter saído muitas ou poucas vezes no passado não altera sua chance de ser sorteado no futuro.

Confira algumas das dezenas que, historicamente, mais apareceram nos resultados:

10: figura consistentemente entre os mais sorteados.

53: também se destaca pela frequência com que aparece.

05: um clássico, sempre presente nas listas de mais sorteados.

37: outra dezena que aparece com regularidade.

42: fecha o grupo dos números mais populares nos sorteios.

Por outro lado, existem aquelas dezenas que raramente dão as caras nos sorteios. São os chamados números "frios". Alguns jogadores os evitam, enquanto outros apostam neles, acreditando que sua hora de sair está próxima — uma ideia conhecida como "falácia do apostador". Matematicamente, no entanto, a probabilidade deles saírem é exatamente a mesma de qualquer outro número. Entre as dezenas historicamente menos sorteadas estão o 15, 21, 22, 26 e 55.

