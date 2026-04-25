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Mega-Sena 3000 acumula e vai a R$ 115 milhões; 3 mineiros acertam a quina

Neste concurso, 65 apostas bateram na trave e acertaram 5 dezenas no país. Confira os números sorteados

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Estado de Minas
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Repórter
25/04/2026 22:03

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Mega-Sena acumulou e pode pagar R$ 13,5 milhões no próximo sábado (10/1)
Mega-Sena acumulou e pode pagar R$ 13,5 milhões no próximo sábado (10/1) crédito: Reprodução

Ninguém acertou as 6 dezenas da Mega-Sena 3000 sorteadas neste sábado (25/4). Com isso, o prêmio acumulou e a estimativa é que chegue a R$ 115 milhões no próximo sorteio, na terça-feira (28/4). 

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A Mega-Sena 3000 teve as seguintes dezenas sorteadas: 22- 23 - 36 - 40 - 52 - 60 . Veja as outras loterias sorteadas neste sábado.

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Entre os 65 ganhadores da quina da Mega-Sena tem três apostas mineiras. 

As apostas de Minas que acertaram a quina da Mega-Sena são de Belo Horizonte (2) e Perdões. As apostas da capital foram simples, de seis dezenas. Já o jogo de Perdões foi um bolão de 30 cotas com 7 números apostados. Os sortudos de BH vão receber R$64.627,76. Já o prêmio do bolão será de R$129.255,52 - cerca de R$4,3 mil para cada cotista.

Resgate do prêmio

Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.

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