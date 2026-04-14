Os maiores prêmios já pagos na história da Mega-Sena; veja lista atualizada

A cada novo sorteio, a Mega-Sena renova o sonho de milhões de brasileiros de se tornarem milionários. Embora os prêmios regulares já sejam atrativos, são os concursos especiais, principalmente a Mega da Virada, que entram para a história com valores recordes, que já ultrapassam os R$ 600 milhões e mudam para sempre a vida dos sortudos.

Os maiores pagamentos registrados até hoje têm um ponto em comum: foram sorteados no dia 31 de dezembro. A combinação de um prêmio que não acumula com a arrecadação elevada das apostas de fim de ano cria cifras impressionantes, distribuídas entre apostadores de diversas partes do país.

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Os 5 maiores prêmios da história

Relembre os cinco maiores valores já pagos pela loteria mais famosa do Brasil, com dados atualizados até a Mega da Virada de 2025. A lista mostra o valor total do prêmio, o número de ganhadores e as cidades onde as apostas foram feitas.

1. R$ 1,09 bilhões (Mega da Virada 2025)

O maior prêmio da história até hoje foi sorteado no concurso 2.955. Seis apostas dividiram a bolada, rendendo mais de R$181 milhões para cada. Os bilhetes vencedores foram de João Pessoa (PB), Ponta Porã (MS), Franco da Rocha (SP) e duas apostas eletrônicas/canais digitais.

2. R$ 635 milhões (Mega da Virada 2024)

No concurso 2.810, oito apostas dividiram o prêmio principal, resultando em uma fatia de R$ 79,4 milhões para cada. Dois ganhadores eram de Brasília/DF, dois de Curitiba/PR e os demais de Nova Lima/MG, Pinhais/PR, Osasco/SP e Tupã/SP.

3. R$ 588,8 milhões (Mega da Virada 2023)

Até então o maior prêmio, o concurso 2.670 teve cinco apostas que dividiram o valor, e cada uma levou para casa R$ 117,7 milhões. Os bilhetes vencedores foram de Bom Despacho (MG), Ipira (SC), Redenção (PA), Salvador (BA) e Ferraz de Vasconcelos (SP).

4. R$ 541,9 milhões (Mega da Virada 2022)

No concurso 2.550, cinco apostas também dividiram a bolada. Cada um dos ganhadores recebeu R$ 108,3 milhões. As cidades dos sortudos foram Arroio do Sal (RS), Florestal (MG), Santos (SP) e São José da Bela Vista (SP), além de uma aposta feita online.

5. R$ 378,1 milhões (Mega da Virada 2021)

O prêmio do concurso 2.440 foi dividido entre apenas duas apostas, uma de Cabo Frio (RJ) e outra de Campinas (SP). Cada ganhador ficou com a impressionante quantia de R$ 189 milhões, uma das maiores fatias individuais já pagas na época.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.