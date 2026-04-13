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Bolão da Mega-Sena entre amigos: 5 cuidados para não ter dor de cabeça

Apostar em grupo aumenta as chances, mas pode gerar conflitos; especialista dá dicas de como registrar o acordo para garantir o direito de todos ao prêmio

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Raissa Ferri
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Raissa Ferri
Repórter
13/04/2026 18:21

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Bolão da Mega-Sena entre amigos: 5 cuidados para não ter dor de cabeça
A participação em bolões da Mega-Sena com amigos é uma tradição, mas exige organização para que a celebração não vire problema. crédito: Estado de Minas/ Imagem gerada por IA

Apostar em um bolão da Mega-Sena com amigos ou colegas de trabalho é uma tradição que aumenta as chances de ganhar, mas que também pode virar uma grande dor de cabeça. Com sorteios frequentes da Mega-Sena, a prática se torna ainda mais comum em todo o Brasil. O problema é que acordos informais, feitos apenas na base da confiança, podem gerar conflitos sérios se os números forem sorteados.

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A combinação de dinheiro, amizade e a falta de um registro claro é um prato cheio para desentendimentos. Uma simples conversa pode ser mal interpretada e, sem provas, fica difícil garantir que todos os envolvidos recebam sua parte justa do prêmio. Por isso, a organização prévia é fundamental para que o sonho não se transforme em um pesadelo judicial.

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Para evitar problemas e garantir que a comemoração seja tranquila, alguns cuidados simples podem ser adotados. Vale lembrar que a própria Caixa Econômica Federal oferece o Bolão Caixa, uma modalidade oficial e segura onde cada participante recebe seu próprio comprovante de cota, eliminando riscos. Caso o grupo prefira se organizar de forma independente, confira cinco dicas essenciais para um bolão seguro.

  1. Registre tudo por escrito: Um acordo verbal não é suficiente. Crie um documento simples, que pode ser uma mensagem em um grupo de e-mail ou aplicativo, listando o nome completo e o CPF de cada participante. Especifique também o valor que cada um pagou e a cota correspondente no prêmio. Embora esse registro informal ajude, para valores muito altos, a consulta a um advogado pode oferecer maior segurança jurídica.

  2. Fotografe o comprovante: Após registrar a aposta na casa lotérica, tire uma foto nítida do bilhete original. A imagem deve mostrar claramente os números escolhidos, a data do sorteio e o código do comprovante. Envie essa foto para o grupo onde todos os participantes estão.

  3. Defina a divisão do prêmio: A regra deve ser clara antes mesmo do sorteio. O mais comum é a divisão em partes iguais para cada cota, mas o grupo pode definir um rateio proporcional ao investimento de cada um. O importante é que essa definição esteja registrada no documento inicial.

  4. Escolha um responsável: É importante que uma única pessoa fique encarregada de fazer a aposta, guardar o bilhete físico e, em caso de vitória, iniciar o processo de resgate do prêmio. Isso evita que o comprovante se perca e centraliza a responsabilidade, facilitando a comunicação.

  5. Crie um grupo de comunicação: Um grupo específico no WhatsApp ou em outro aplicativo de mensagens serve como um registro digital de todas as conversas e acordos. Ele funciona como um arquivo para a foto do bilhete, a lista de participantes e as regras definidas, garantindo que todos tenham acesso às mesmas informações.

Por fim, é crucial lembrar que o prazo para resgatar qualquer prêmio é de 90 dias corridos a partir da data do sorteio. Ficar atento a essa data evita que o bilhete premiado perca a validade.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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