Guarda civil é engolido por cratera após calçada ceder na orla de Praia Grande (SP)

(FOLHAPRESS) - Um agente da Guarda Civil Municipal de Praia Grande (SP) caiu numa cratera que se abriu na orla da cidade da Baixada Santista, durante as fortes chuvas que atingem a região.

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O incidente ocorreu na noite deste domingo (13/9) no Bairro Caiçara, próximo à Rua Vitório Morbin, e foi registrado em vídeo pelo perfil Praia Grande Mil Grau, no Instagram. Veja o buraco:

Como conta Itaicy Julio, que filmou o vídeo da queda, ele acionou a GCM no local após ser avisado por moradores da região do desabamento de um outro trecho da orla, atingido pela queda de um poste de energia.

Ele realizava uma transmissão ao vivo na página quando o guarda municipal chegou para avaliar a situação e registrou o exato momento em que o agente foi engolido por uma cratera que se formou abaixo de seus pés.

"Assim que ele caiu dentro do buraco, eu saí correndo e fui na viatura avisar o parceiro dele. Foi desesperador", conta Itaicy Julio, que registrou o vídeo da queda. "A gente tentou ajudar, só que não dava, porque estava muito fundo. Ele fez bastante força e conseguiu escalar."

Segundo a Prefeitura de Praia Grande, o agente, que não teve sua identidade revelada, não sofreu ferimentos graves. Ele foi encaminhado ao pronto-socorro para realizar uma radiografia do ombro e tomar medicação para dor, e foi liberado logo em seguida.

A cratera foi aberta devido ao rompimento de uma adutora da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp). A prefeitura afirmou que contatou a companhia e também a concessionária de energia responsável pelo poste danificado na ocorrência.

A Sabesp afirmou que enviou uma equipe ao local na madrugada desta segunda-feira (14/9). "O vazamento já foi contido e uma avaliação detalhada está sendo providenciada por uma nova equipe para apurar as causas e responsabilidades da ocorrência e tomar as medidas necessárias para a manutenção e correção no local", disse a empresa em nota.

Há seis dias, o estado de São Paulo segue em alerta laranja, de perigo, com previsão de chuvas fortes nas regiões de Sorocaba, Vale do Ribeira, litoral e Leste paulista, da qual faz parte a região da Grande São Paulo.

Conforme boletim da Defesa Civil divulgado nesta segunda-feira, 10 das 22 cidades da região do lado paulista do Vale estão entre as que mais receberam chuva nas últimas 72 horas. Moradores da região estão evacuando áreas de residências e comércios com receio das enchentes. A cidade de Eldorado, no Sul do estado, amanheceu totalmente inundada nesta segunda.

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