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BAIXADA SANTISTA

Guarda civil é engolido por cratera após calçada ceder na orla de Praia Grande (SP)

Piso de uma calçada cedeu na orla do Bairro Caiçara; vítima não sofreu ferimentos graves

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GA
GABRIEL ARAÚJO
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GABRIEL ARAÚJO
Repórter
14/09/2026 19:12 - atualizado em 14/09/2026 19:12

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Praia Grande
Cratera que engoliu um agente da Guarda Civil Municipal na orla de Praia Grande, litoral da Baixada Santista crédito: Reiginaldo Ribeiro/AtoPress/Folhapress

(FOLHAPRESS) - Um agente da Guarda Civil Municipal de Praia Grande (SP) caiu numa cratera que se abriu na orla da cidade da Baixada Santista, durante as fortes chuvas que atingem a região.

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O incidente ocorreu na noite deste domingo (13/9) no Bairro Caiçara, próximo à Rua Vitório Morbin, e foi registrado em vídeo pelo perfil Praia Grande Mil Grau, no Instagram. Veja o buraco:

 

Como conta Itaicy Julio, que filmou o vídeo da queda, ele acionou a GCM no local após ser avisado por moradores da região do desabamento de um outro trecho da orla, atingido pela queda de um poste de energia.

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Ele realizava uma transmissão ao vivo na página quando o guarda municipal chegou para avaliar a situação e registrou o exato momento em que o agente foi engolido por uma cratera que se formou abaixo de seus pés.

"Assim que ele caiu dentro do buraco, eu saí correndo e fui na viatura avisar o parceiro dele. Foi desesperador", conta Itaicy Julio, que registrou o vídeo da queda. "A gente tentou ajudar, só que não dava, porque estava muito fundo. Ele fez bastante força e conseguiu escalar."

Segundo a Prefeitura de Praia Grande, o agente, que não teve sua identidade revelada, não sofreu ferimentos graves. Ele foi encaminhado ao pronto-socorro para realizar uma radiografia do ombro e tomar medicação para dor, e foi liberado logo em seguida.

A cratera foi aberta devido ao rompimento de uma adutora da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp). A prefeitura afirmou que contatou a companhia e também a concessionária de energia responsável pelo poste danificado na ocorrência.

A Sabesp afirmou que enviou uma equipe ao local na madrugada desta segunda-feira (14/9). "O vazamento já foi contido e uma avaliação detalhada está sendo providenciada por uma nova equipe para apurar as causas e responsabilidades da ocorrência e tomar as medidas necessárias para a manutenção e correção no local", disse a empresa em nota.

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Há seis dias, o estado de São Paulo segue em alerta laranja, de perigo, com previsão de chuvas fortes nas regiões de Sorocaba, Vale do Ribeira, litoral e Leste paulista, da qual faz parte a região da Grande São Paulo.

Conforme boletim da Defesa Civil divulgado nesta segunda-feira, 10 das 22 cidades da região do lado paulista do Vale estão entre as que mais receberam chuva nas últimas 72 horas. Moradores da região estão evacuando áreas de residências e comércios com receio das enchentes. A cidade de Eldorado, no Sul do estado, amanheceu totalmente inundada nesta segunda.

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