Expolux 2026 começa nesta terça-feira (15/09), em São Paulo

A 19ª edição da Expolux começa nesta terça-feira (15) e será realizada até 18 de setembro, no Expo Center Norte, em São Paulo. A feira reunirá empresas e profissionais dos segmentos de iluminação, arquitetura, engenharia, design, instalação e varejo para apresentar produtos, tecnologias e aplicações voltadas a projetos públicos e privados.

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O evento será realizado em um contexto de aumento da demanda global por eletricidade. Segundo o relatório "Eletricidade 2026", da International Energy Agency (IEA), o consumo mundial de energia elétrica deverá crescer, em média, 3,6% ao ano entre 2026 e 2030.

Nesse cenário, a programação da Expolux abordará temas relacionados à automação, eficiência energética, iluminação pública, cidades inteligentes e aplicações de tecnologias de iluminação em diferentes ambientes.

“A iluminação está relacionada a diferentes áreas, desde o planejamento de ambientes internos e externos até projetos de infraestrutura e automação. A agenda da feira busca apresentar essas aplicações por meio de conteúdos e demonstrações práticas”, afirma Tatiana Rassini, gerente da Expolux.

Mercado de LED

Entre as tecnologias apresentadas no evento está o LED, utilizado em aplicações residenciais, comerciais, industriais e urbanas. De acordo com projeções da Grand View Research, o mercado global de iluminação LED inteligente deverá passar de US$ 41 bilhões em 2025 para US$ 68,5 bilhões em 2030. O segmento inclui sistemas de iluminação conectada, automação e recursos de monitoramento e controle.

Novas atrações e capacitação

A programação de 2026 terá espaços dedicados à demonstração de produtos, à apresentação de projetos e à capacitação técnica de profissionais.

Entre as novidades estão o Decor Light Show, que apresentará aplicações de iluminação inteligente em ambientes, e o complexo formado pela Arena Cidade Luz e pela Rua da Iluminação Pública e Urbana, com conteúdos relacionados à infraestrutura e às cidades inteligentes. A Arena dos Instaladores terá demonstrações técnicas e atividades voltadas a profissionais de instalação. Já a Lumavi Retail Experience abordará temas relacionados à exposição e à comercialização de produtos de iluminação no varejo.

O cronograma também contará com o Simpoled — Simpósio Internacional de Iluminação —, que reunirá discussões sobre inovação e ESG, além da Rota de Eficiência Energética, do Selo Lumina 2026 e da Mostra Design de Luminárias 2026.



Serviço - 19ª Expolux

Data: 15 a 18 de setembro de 2026

Local: Expo Center Norte — Rua José Bernardo Pinto, 333 — São Paulo (SP)

Organização: RX

Apoio institucional: ABILUX e Sindilux

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Entrada gratuita