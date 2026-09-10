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Defesa Civil saudita emite alertas de perigo em cidades próximas ao Iêmen

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AFP
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Repórter
10/09/2026 18:24

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As autoridades da Arábia Saudita emitiram nesta quinta-feira (10) alertas de emergência devido a um potencial risco em duas áreas próximas à fronteira com o Iêmen, após os houthis afirmarem que Riad lançou dezenas de ataques aéreos contra o país.

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Os alertas foram emitidos nas cidades de Abha e Khamis Mushait. Ambas foram alvos de ataques dos rebeldes houthis, apoiados pelo Irã, no início desta semana. As advertências foram suspensas pouco depois, informou a Defesa Civil saudita.

A guerra no Oriente Médio começou em 28 de fevereiro, com ataques dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã, seguidos por represálias de Teerã na região.

Inicialmente, os houthis permaneceram à margem do conflito, mas em julho permitiram o pouso de um avião iraniano no Iêmen, apesar do controle saudita do espaço aéreo.

Desde então, os rebeldes decretaram um bloqueio marítimo contra a Arábia Saudita e intensificaram os ataques contra embarcações e alvos em território saudita.

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sh/vl/jsa/ach/lbf/nn/ic

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