Radares com IA: a nova era da fiscalização que já multa em São Paulo

Apaixonada por viagens, Yaya comanda o perfil do Instagram @aquipertin junto com sua família e traz para o Estado de Minas conteúdos diários com dicas sobre turismo dentro e fora de Minas Gerais. Fale conosco pelo aquipertinmg@gmail.com

Radares com inteligência artificial instalados na Rodovia Raposo Tavares, no acesso a São Paulo (SP), geraram mais de 2,3 mil multas em seu primeiro mês de operação. As câmeras, que funcionam desde 3 de agosto entre os quilômetros 17 e 18, detectam a falta de cinto de segurança e o uso de celular ao volante.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Segundo a concessionária Ecovias, foram aplicadas 2.316 multas entre 3 de agosto e 3 de setembro. Desse total, 1.386 ocorrências (59,84%) foram por falta do cinto de segurança, sendo 779 motoristas e 607 passageiros. A infração é grave, com multa de R$ 195,23 e cinco pontos na CNH.

Leia Mais

As outras 930 autuações (40,16%) estão relacionadas ao uso do celular ou fones de ouvido. Os flagrantes se dividem em: manuseio do aparelho (579), segurar o celular (256) e utilizá-lo (94). Neste caso, a infração é gravíssima, resultando em multa de R$ 293,47 e sete pontos na carteira.

Como funciona a fiscalização

As câmeras não multam de forma automática. As infrações identificadas pela inteligência artificial são encaminhadas para uma central de monitoramento da Polícia Militar Rodoviária. A multa só é emitida após a análise e aprovação de um agente.

Para a fiscalização, os radares utilizam câmeras de última geração com alta resolução e sensores infravermelhos. Mesmo com a tecnologia, existem casos em que a imagem não é conclusiva. Um motorista com camisa preta, por exemplo, pode dificultar a visualização do cinto. Quando isso ocorre, a imagem é descartada.

De acordo com a concessionária SPMar, que administra o trecho do Rodoanel onde o sistema também opera, o percentual de erros da IA é baixo.

Expansão do sistema

A Ecovias confirmou que irá expandir a fiscalização com novos radares na Rodovia Castelo Branco, no trecho urbano de acesso à capital, mas ainda não há data para o início da operação.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O monitoramento com IA também ocorre nos trechos Sul e Leste do Rodoanel Mário Covas desde 1º de julho. Durante um período de testes de 49 dias, mais de 7,2 mil condutores foram flagrados cometendo ao menos uma infração.