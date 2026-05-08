Os radares inteligentes que estão chegando às rodovias brasileiras

A fiscalização nas rodovias federais do Brasil está em plena evolução tecnológica. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) já utiliza em diversos trechos sistemas capazes de ler placas, mas agora avança para uma nova fase com os chamados 'radares inteligentes'. Equipamentos mais avançados, que vão muito além da simples medição de velocidade, estão em fase de testes e prometem transformar o monitoramento da segurança viária no país.

A tecnologia base desses dispositivos é o sistema de Reconhecimento Óptico de Caracteres, conhecido pela sigla OCR. Em termos práticos, uma câmera de alta resolução captura a imagem da placa de um veículo e um software a converte em texto. Em segundos, o sistema cruza essa informação com bancos de dados nacionais.

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O resultado é um pente-fino eletrônico que funciona em tempo real. A tecnologia permite que os agentes identifiquem instantaneamente veículos com queixa de roubo ou furto, com licenciamento atrasado ou com restrições judiciais e administrativas que impeçam sua circulação. O alerta é enviado diretamente para a equipe policial mais próxima.

O que os radares inteligentes podem identificar?

Diferente dos radares convencionais, focados em excesso de velocidade, a nova tecnologia amplia significativamente o leque de fiscalização. A verificação automática e constante permite flagrar diversas irregularidades que antes dependiam de uma abordagem física. Os principais alvos dos sistemas já em operação são:

Veículos roubados ou furtados: ao ler a placa, o sistema emite um alerta imediato para a viatura policial mais próxima para interceptação.

Licenciamento vencido: a consulta automática verifica se o pagamento do licenciamento anual está em dia, uma das infrações mais comuns.

Restrições judiciais: identifica carros com bloqueios judiciais ou administrativos que não poderiam estar circulando.

Placas clonadas: o sistema pode ajudar a identificar inconsistências, comparando o modelo do carro filmado com o registrado no sistema para aquela placa.

Essa automatização aumenta a capacidade da PRF de filtrar o tráfego e focar em abordagens mais estratégicas, otimizando o trabalho dos agentes em campo. A implementação dos equipamentos ocorre de forma gradual em pontos estratégicos das principais rodovias federais.

Além das funções já existentes, a PRF iniciou em maio de 2026 uma fase de testes de 180 dias com uma nova geração desses radares. Equipados com inteligência artificial, esses dispositivos são capazes de detectar até 82 tipos de infrações, como o uso de celular ao volante e a falta do cinto de segurança por parte do motorista e dos passageiros, representando um salto na capacidade de fiscalização.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.