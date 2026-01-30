Multas de trânsito: 5 infrações comuns que podem pesar no seu bolso

Muitos motoristas consultam o site do Detran para verificar a situação do licenciamento e acabam descobrindo uma multa inesperada. Essas autuações, além de pesarem no bolso, podem gerar pontos na carteira e até mesmo a suspensão do direito de dirigir. Para evitar surpresas desagradáveis, conhecer as infrações mais comuns é o primeiro passo.

Com base nos registros dos órgãos de trânsito em todo o país, algumas atitudes ao volante se destacam como as principais causas de multas. A boa notícia é que a maioria delas pode ser evitada com um pouco mais de atenção no dia a dia. Conheça cinco infrações recorrentes e suas consequências.

Excesso de velocidade

Uma das campeãs de autuações, o excesso de velocidade é frequentemente flagrado por radares fixos e móveis. As penalidades variam conforme o percentual acima do limite permitido:

Até 20% acima do limite: Infração média, com multa de R$ 130,16 e quatro pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Entre 20% e 50% acima do limite: Infração grave, que gera multa de R$ 195,23 e cinco pontos na CNH.

Acima de 50% do limite: Infração gravíssima com fator multiplicador. A multa sobe para R$ 880,41, além de gerar sete pontos e levar à suspensão do direito de dirigir.

Uso do celular ao volante

Checar uma mensagem, atender a uma ligação sem o viva-voz ou manusear o GPS com o carro em movimento se tornou um hábito perigoso e muito comum. Essa distração tira o foco do motorista da via e aumenta significativamente o risco de acidentes.

Desde as últimas atualizações do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), segurar ou manusear o telefone é uma infração gravíssima. A penalidade é de sete pontos na CNH e uma multa no valor de R$ 293,47.

Avançar o sinal vermelho

A pressa ou a tentativa de "aproveitar o sinal amarelo" leva muitos condutores a cometerem essa infração de alto risco. A ação pode causar colisões graves, especialmente em cruzamentos movimentados.

Avançar o sinal vermelho do semáforo é uma infração gravíssima. O motorista recebe sete pontos na carteira e também é penalizado com uma multa de R$ 293,47.

Falta do cinto de segurança

Um item fundamental para a segurança de todos os ocupantes do veículo, o cinto muitas vezes é negligenciado, principalmente por quem está no banco de trás. A fiscalização costuma ser rigorosa com essa regra básica.

Deixar de usar o cinto, seja o motorista ou o passageiro, é uma infração grave. A penalidade resulta em multa de R$ 195,23 e a adição de cinco pontos na habilitação do condutor.

Veículo com licenciamento vencido

Circular com o documento do veículo irregular é um problema que pode ser flagrado em qualquer blitz. Muitos condutores esquecem de verificar o calendário de pagamento e acabam sendo pegos de surpresa.

Conduzir um veículo que não esteja devidamente licenciado é uma infração gravíssima. A penalidade é uma multa de R$ 293,47, sete pontos na CNH e a remoção do veículo para o pátio até a regularização da situação.

