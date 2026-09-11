Guarda Costeira das Filipinas recupera 30 corpos após incêndio em balsa

A Guarda Costeira filipina recuperou 30 corpos de uma balsa que foi tomada pelas chamas e consumida pelo fogo "em segundos", informou nesta sexta-feira (11) um porta-voz, acrescentando que ainda há mais corpos para encontrar.

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A descoberta eleva para 35 o número total conhecido de mortos no incidente. Trinta passageiros e 13 tripulantes foram resgatados. Outras 54 pessoas continuam desaparecidas.

Os corpos foram encontrados em uma área de acomodação da classe econômica da M/V June Aster, uma balsa que encalhou perto de Coron, um popular destino turístico da ilha de Palawan, depois que um incêndio foi declarado na quarta-feira (9).

"Temos agora 30 pessoas a bordo de nossa embarcação [de resgate], que chegará amanhã", declarou a porta-voz da Guarda Costeira, Noemie Cayabyab, à AFP.

Questionada sobre se ainda restavam corpos a bordo da balsa, respondeu: "Sim, há mais".

As fotos divulgadas pela Guarda Costeira mostram fileiras de sacos para cadáveres sendo colocados em uma pequena embarcação ao lado de homens com trajes de proteção.

Segundo Cayabyab, o incêndio começou no porão de carga e se propagou pela balsa "em segundos".

Myra Cabilan explicou à AFP que havia viajado de avião para Coron para procurar seu irmão desaparecido, Rammel Gonzaga, de 40 anos, que havia pegado a balsa em Manila para uma viagem de negócios com seu cunhado.

"A esposa dele tinha dado à luz há um mês. Estava muito feliz porque tinha tido uma filha", contou Cabilan entre lágrimas. "Ao amanhecer, ainda acreditava que ele tinha sobrevivido. Mas continua desaparecido. Perdi a esperança".

As Filipinas, um arquipélago de 116 milhões de habitantes, têm um longo histórico de desastres relacionados aos transbordadores que conectam suas ilhas.

Muitas pessoas dependem, para seus deslocamentos entre as mais de 7 mil ilhas do país, de embarcações baratas e pouco regulamentadas, apesar dos acidentes frequentes.

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