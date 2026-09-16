Mega-Sena sorteia R$ 102 milhões: saiba o que comprar com essa fortuna

Editora de Saúde e Bem Viver, Beleza e Turismo, é formada em Comunicação Social (Jornalismo) pela PUC Minas, pós-graduada e mestre em Interações Midiáticas, também pela PUC. Trabalha no Estado de Minas há mais de 30 anos, tendo iniciado como trainee e rep

A Mega-Sena pode pagar um prêmio estimado em R$ 102 milhões no concurso 3059, que será sorteado nesta quinta-feira (17/9). O valor, que está acumulado há 10 concursos consecutivos, desperta o interesse de apostadores em todo o país, que sonham em mudar de vida com a bolada.

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O sorteio acontece após o concurso 3058, realizado na terça-feira (15/9), ter acumulado sem ganhadores na faixa principal.

Os números sorteados foram 14-23-53-56-57-60.

Agora, as atenções se voltam para o prêmio milionário da Mega-Sena, um dos maiores do ano.

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Com uma fortuna desse tamanho, as possibilidades são praticamente infinitas. O valor permite não apenas resolver questões financeiras, mas também realizar sonhos extravagantes e garantir um futuro tranquilo para várias gerações. Mas você já parou para pensar no que realmente é possível fazer com tanto dinheiro?

O que dá para comprar com R$ 102 milhões?

Para se ter uma ideia do poder de compra, a título de ilustração e com base em valores médios de mercado, o prêmio permite adquirir uma série de bens de luxo e investimentos sólidos. No setor imobiliário, por exemplo, seria possível comprar mais de 20 apartamentos de alto padrão, com valor médio de R$ 5 milhões cada, em bairros nobres de grandes capitais.

Quem prefere uma vida sobre rodas poderia montar uma frota de carros esportivos. Com o prêmio, seria possível estacionar na garagem mais de 100 Porsches ou Ferraris, considerando um custo unitário em torno de R$ 1 milhão. Se a paixão for o mar, a fortuna é suficiente para adquirir um iate de luxo, com tripulação e manutenção garantidas por anos.

O prêmio também possibilita a compra de dezenas de casas de veraneio em praias paradisíacas ou até mesmo uma ilha particular, dependendo da localização. Para os amantes da moda, o valor compraria milhares de peças de grifes internacionais, como bolsas, sapatos e relógios exclusivos.

O prêmio atual marca a primeira vez nesta sequência de acúmulos que o valor ultrapassa a barreira dos R$ 100 milhões. Valores dessa magnitude costumam aparecer poucas vezes ao ano, sendo resultado de diversos sorteios sem um ganhador na faixa principal.

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Para concorrer ao prêmio, basta escolher seis números entre os 60 disponíveis no volante. As apostas podem ser feitas em qualquer casa lotérica credenciada pela Caixa Econômica Federal ou pela internet, no site oficial das Loterias Caixa. O valor de uma aposta simples, com seis dezenas, é de R$ 6.