Mega-Sena 30 anos: o que dá para comprar com o prêmio de R$ 300 milhões?

O prêmio de R$ 300 milhões do sorteio especial que comemora os 30 anos da Mega-Sena, com sorteio marcado para este domingo (24/5), às 11h, desperta uma pergunta entre os apostadores: o que é possível comprar com tanto dinheiro? O valor, que não acumula, tem o poder de transformar a vida de qualquer pessoa.

Para quem busca segurança financeira, o prêmio pode se tornar uma fonte de renda passiva vitalícia. Se o ganhador decidir aplicar os R$ 300 milhões na caderneta de poupança, um dos investimentos mais conservadores, o rendimento mensal pode alcançar cerca de R$2 milhões, considerando a taxa de rendimento atual.

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Com essa renda mensal, seria possível viver de forma extremamente confortável, custeando despesas de alto padrão sem sequer tocar no valor principal do prêmio. Esse quadro costuma ser a melhor opção, em que você pode viver muito bem e preservar o seu dinheiro.

Mas para quem prefere realizar sonhos materiais imediatamente, as opções são vastas. O valor total do prêmio permite a aquisição de bens de luxo em grande escala, transformando fantasias em realidade. A seguir, listamos algumas possibilidades.

Carros de luxo na garagem

Um apaixonado por automóveis poderia montar uma coleção de fazer inveja. Considerando o preço médio de um Porsche 911, um dos esportivos mais desejados, em torno de R$ 1 milhão, o ganhador poderia comprar 300 unidades do veículo. Se a preferência for por SUVs de luxo, como um Range Rover, o número de carros na garagem seria semelhante.

Imóveis de alto padrão

No mercado imobiliário, R$ 300 milhões abrem as portas para os endereços mais exclusivos do país. Com um valor médio de R$ 10 milhões por um imóvel de altíssimo padrão, seria possível adquirir 30 mansões em condomínios fechados ou apartamentos de luxo em bairros nobres como Leblon, no Rio de Janeiro, ou Jardins, em São Paulo.

Viagens pelo mundo

O prêmio também financia uma vida inteira de viagens sem preocupação com os custos. Uma volta ao mundo para duas pessoas, com hospedagem em hotéis de luxo, voos em primeira classe e experiências exclusivas, pode custar cerca de R$ 500 mil. Com os R$ 300 milhões, seria possível realizar essa mesma viagem 600 vezes.

Jatos e iates particulares

Para um estilo de vida ainda mais exclusivo, a fortuna permite a compra de um jato particular. Modelos como o Phenom 300, da Embraer, custam cerca de R$ 50 milhões. O ganhador poderia comprar até seis aeronaves. Se a preferência for pelo mar, um iate de luxo pode ser adquirido por um valor a partir de R$ 40 milhões.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata