Mega-Sena 3009 acumula e premiação vai a R$ 300 milhões no dia 24

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Caixa Econômica Federal sorteou na noite deste sábado (16/5) o concurso 3009 da Mega-Sena, que tinha o prêmio principal de R$ 64.923.940,63.

Os números sorteados no Espaço da Sorte, em São Paulo, foram: 04 - 06 - 08 - 18 - 21 - 30.

O próximo sorteio será apenas no domingo (24/5), em comemoração aos 30 anos da Mega-Sena. Por isso, o prêmio especial será de R$ 300 milhões, segundo a Caixa.

A partir deste domingo (17/) todas as apostas na modalidade da Mega-Sena passarão a ser exclusivas para a Mega 30 anos.

Assim, não haverá sorteios na próxima terça (19/5) e quinta (21/5), como ocorre normalmente.

As apostas individuais para o concurso 3010 podem ser feitas até as 22h (horário de Brasília) do sábado (23/5), e as cotas de bolão poderão ser adquiridas até as 10h do dia do sorteio, em 24 de maio.

O sorteio será realizado às 11h do dia 24.

O concurso da Mega 30 anos não acumula. Se não houver ganhadores na faixa principal, com acerto de seis números, o prêmio será dividido entre os acertadores da 2ª faixa (com o acerto de cinco números) e assim por diante.

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No sorteio deste sábado à noite houve 136 apostas que acertaram cinco números e cada uma receberá R$ 19.052,37. Outras 6.714 apostas fizeram quatro acertos e cada uma receberá R$ 636,14.