Por dentro da Caixa: como funciona a segurança dos sorteios das loterias

Milhões de brasileiros apostam semanalmente nos jogos das loterias, mas poucos conhecem o rigoroso sistema de segurança por trás de cada sorteio. Para garantir a transparência e a lisura dos resultados, a Caixa Econômica Federal adota um processo de auditoria com várias etapas, que é aberto ao público e transmitido ao vivo.

Desde 2021, tudo acontece no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo — antes, os sorteios eram realizados no Terminal Rodoviário do Tietê. O local foi projetado para que qualquer pessoa possa assistir aos sorteios, que ocorrem de segunda a sábado às 20h (com a Loteria Federal às 19h nas quartas e sábados), e até mesmo participar ativamente da fiscalização do processo, reforçando a credibilidade de jogos como a Mega-Sena, a Quina e a Lotofácil.

O caminho das bolinhas até o globo

A segurança começa muito antes de os globos começarem a girar. As bolinhas numeradas são feitas de borracha maciça e possuem peso e diâmetro idênticos. Essa padronização é fundamental para que todas tenham exatamente a mesma probabilidade de serem sorteadas durante o evento.

Elas ficam guardadas em maletas especiais, que são lacradas ao final de cada noite de sorteios na presença de auditores. A abertura dessas maletas só ocorre momentos antes do sorteio seguinte, novamente sob a supervisão de uma equipe de auditoria e do público presente no auditório.

A participação popular é um dos pilares do sistema. Qualquer cidadão maior de 18 anos pode se voluntariar na plateia para atuar como auditor popular. Duas pessoas são selecionadas para subir ao palco e inspecionar as maletas, conferir os lacres e validar se os globos estão vazios e em perfeito estado antes do início.

Todo o procedimento é acompanhado por empregados da Caixa e auditores, que garantem a conformidade com as regras. Além disso, os sorteios são transmitidos ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e também pela RedeTV!, permitindo que qualquer pessoa no país acompanhe em tempo real.

Após a extração dos números, o resultado é validado por todos os presentes, incluindo os auditores populares. Uma ata oficial é redigida e assinada, registrando cada etapa do sorteio. As bolinhas são então recolocadas nas maletas, que recebem novos lacres e são guardadas para o próximo concurso.

