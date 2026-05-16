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Mega-Sena 3009 e outras loterias: confira os números sorteados (16/5)

Caixa também sorteia os concursos da Lotofácil 3687, Quina 7027, Timemania 2392, +Milionária 355 e Dia de Sorte 1214 neste sábado (16/5), no Espaço da Sorte

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Repórter
16/05/2026 20:00

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Por dentro da Caixa: como funciona a segurança dos sorteios das loterias
Os globos de sorteio das loterias Caixa no Espaço da Sorte, centro da auditoria e transparência dos resultados. crédito: Reprodução/ Youtube Caixa

A Caixa sorteia neste sábado (16/5), às 21h, os concursos da Mega-Sena 3009, Lotofácil 3687, Quina 7027, Timemania 2392, +Milionária 355 e Dia de Sorte 1214.

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O evento será realizado no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo. O Estado de Minas acompanha todos os resultados em tempo real. 

Loterias deste sábado (16/5)

Mega-Sena 3009 - R$ 65 milhões

O participante tem de acertar seis números de 01 a 60. É permitido selecionar de seis a 20 dezenas no volante. Também são premiadas as apostas com cinco e quatro acertos.

Confira as dezenas: 

 

  

Leia Mais

Lotofácil 3687 - R$ 2 milhões

O jogador preenche de 15 a 20 números de 01 a 25 no cartão e torce para que 15 sejam sorteados. Há valores menores para 14, 13, 12 e 11 acertos.

Confira as dezenas: 

Quina 7027- R$ 9,5 milhões

O apostador escolhe de cinco a 15 números de 01 a 80. Ganha a bolada quem acertar os cinco sorteados. A modalidade ainda destina quantias inferiores para quatro, três e dois acertos.

Confira as dezenas: 

Timemania 2392 - R$ 26,7 milhões

O concorrente marca 10 números de 01 a 80 e ganha o prêmio se sete forem sorteados. Acertadores de seis, cinco, quatro e dezenas faturam quantias inferiores, assim como quem cravar o Time do Coração.

Confira as dezenas:

Time do coração: 

+Milionária 355 - R$ 42 milhões

O participante torce para que sejam sorteados seis números selecionados de 01 a 50, além de dois trevos da sorte de 01 a 06.

Confira as dezenas: 

Trevos da sorte: 

  

Dia de Sorte 1214 - R$ 1 milhão

O jogador tem de acertar sete números de 01 a 31, alusivos aos dias do mês, para embolsar a grana. A modalidade permite o preenchimento de até 15 dezenas. Também há valores para seis, cinco e quatro acertos e o “Mês da Sorte”.

Confira as dezenas: 

Mês da sorte:  

 

 

Resgate do prêmio

Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

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Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.

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