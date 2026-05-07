Mega-Sena 3005 acumula e vai a R$ 45 milhões; 6 mineiros acertam a quina
Neste concurso, 25 apostas bateram na trave e acertaram 5 dezenas no país. Confira os números sorteados
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Ninguém acertou as 6 dezenas da Mega-Sena 3005, sorteadas nesta quinta-feira (7/5). Com isso, o prêmio acumulou e a estimativa é que chegue a R$ 45 milhões no próximo sorteio, no sábado (9/5).
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A Mega-Sena 3005 teve as seguintes dezenas sorteadas: 17 – 23 – 29 – 30 – 48 – 50. Veja as outras loterias sorteadas nesta quinta-feira.
Entre os 32 ganhadores da quina da Mega-Sena, seis apostas são de Minas Gerais.
As apostas mineiras que acertaram a quina da Mega-Sena 3004 são de Belo Horizonte, Igarapé, São Sebastião do Oeste, Várzea da Palma e Vespasiano. Cada apostador vai levar R$70.003,53.
Resgate do prêmio
Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.
Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.
Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).
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Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.