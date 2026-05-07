Mega-Sena 3005 e outras loterias: confira os números sorteados (7/5)
Caixa também sorteou os concursos da Lotofácil 3679, Quina 7019, Timemania 2388 e Dia de Sorte 1210 nesta quinta (7/5), no Espaço da Sorte
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A Caixa sorteou nesta quinta-feira (7/5), às 21h, os concursos da Mega-Sena 3005, Lotofácil 3679, Quina 7019, Timemania 2388 e Dia de Sorte 1210.
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O evento foi realizado no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo. O Estado de Minas acompanhou todos os resultados em tempo real.
Loterias desta quinta-feira (7/5)
Mega-Sena 3005 - R$ 36 milhões
O participante tem de acertar seis números de 01 a 60. É permitido selecionar de seis a 20 dezenas no volante. Também são premiadas as apostas com cinco e quatro acertos.
Confira as dezenas: 17 – 23 – 29 – 30 – 48 – 50
Premiação
6 acertos: Não houve ganhadores
5 acertos: 25 apostas ganhadoras, R$ 70.003,53
4 acertos: 2.594 apostas ganhadoras, R$ 1.112,08
Próximo sorteio: R$ 45 milhões (9/5)
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Lotofácil 3679 - R$ 2 milhões
O jogador preenche de 15 a 20 números de 01 a 25 no cartão e torce para que 15 sejam sorteados. Há valores menores para 14, 13, 12 e 11 acertos.
Confira as dezenas: 01 – 02 – 03 – 07 – 08 – 10 – 11 – 13 – 14 – 17 – 18 – 21 – 22 – 23 – 24
Premiação
15 acertos: 3 apostas ganhadoras, R$ 487.135,89
14 acertos: 368 apostas ganhadoras, R$ 1.189,53
13 acertos: 11.320 apostas ganhadoras, R$ 35,00
12 acertos: 121.722 apostas ganhadoras, R$ 14,00
11 acertos: 577.495 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Próximo sorteio: R$ 6 milhões (8/5)
Três apostadores – Porto Seguro/BA, Fortaleza/CE e Lagoa Dourada/MG– realizaram apostas simples e acertaram as 15 dezenas sorteadas. Cada um levará R$ 487.135,89 para casa.
Quina 7019 - R$ 11,5 milhões
O apostador escolhe de cinco a 15 números de 01 a 80. Ganha a bolada quem acertar os cinco sorteados. A modalidade ainda destina quantias inferiores para quatro, três e dois acertos.
Confira as dezenas: 06 – 11 – 42 – 62 – 78
Premiação
5 acertos: Não houve ganhadores
4 acertos: 41 apostas ganhadoras, R$ 14.137,14
3 acertos: 3.978 apostas ganhadoras, R$ 138,76
2 acertos: 111.443 apostas ganhadoras, R$ 4,95
Próximo sorteio: R$ 13 milhões (8/5)
Timemania 2388 - R$ 24 milhões
O concorrente marca 10 números de 01 a 80 e ganha o prêmio se sete forem sorteados. Acertadores de seis, cinco, quatro e dezenas faturam quantias inferiores, assim como quem cravar o Time do Coração.
Confira as dezenas: 05 – 23 – 27 – 36 – 39 – 46 – 71
Time do coração: Juazeirense/BA
Premiação
7 acertos: Não houve ganhadores
6 acertos: 11 apostas ganhadoras, R$ 30.661,16
5 acertos: 424 apostas ganhadoras, R$ 1.136,36
4 acertos: 7.208 apostas ganhadoras, R$ 10,50
3 acertos: 65.938 apostas ganhadoras, R$ 3,50
Próximo sorteio: R$ 24 milhões (7/5)
Dia de Sorte 1210 - R$ 400 mil
O jogador tem de acertar sete números de 01 a 31, alusivos aos dias do mês, para embolsar a grana. A modalidade permite o preenchimento de até 15 dezenas. Também há valores para seis, cinco e quatro acertos e o “Mês da Sorte”.
Confira as dezenas: 09 – 11 – 12 – 17 – 20 – 23 – 24
Mês da sorte: Novembro
Premiação
7 acertos: 1 aposta ganhadora, R$ 395.700,30 (Guararema/SP)
6 acertos: 37 apostas ganhadoras, R$ 2.499,98
5 acertos: 1.372 apostas ganhadoras, R$ 25,00
4 acertos: 17.100 apostas ganhadoras, R$ 5,00
Próximo sorteio: R$ 200 mil (9/5)
Resgate do prêmio
Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.
Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.
Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).
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Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.