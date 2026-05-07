Mega-Sena 3005 e outras loterias: confira os números sorteados (7/5)

A Caixa sorteou nesta quinta-feira (7/5), às 21h, os concursos da Mega-Sena 3005, Lotofácil 3679, Quina 7019, Timemania 2388 e Dia de Sorte 1210.

O evento foi realizado no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo. O Estado de Minas acompanhou todos os resultados em tempo real.

Loterias desta quinta-feira (7/5)



Mega-Sena 3005 - R$ 36 milhões



O participante tem de acertar seis números de 01 a 60. É permitido selecionar de seis a 20 dezenas no volante. Também são premiadas as apostas com cinco e quatro acertos.

Confira as dezenas: 17 – 23 – 29 – 30 – 48 – 50

Premiação



6 acertos: Não houve ganhadores

5 acertos: 25 apostas ganhadoras, R$ 70.003,53

4 acertos: 2.594 apostas ganhadoras, R$ 1.112,08

Próximo sorteio: R$ 45 milhões (9/5)

Lotofácil 3679 - R$ 2 milhões



O jogador preenche de 15 a 20 números de 01 a 25 no cartão e torce para que 15 sejam sorteados. Há valores menores para 14, 13, 12 e 11 acertos.

Confira as dezenas: 01 – 02 – 03 – 07 – 08 – 10 – 11 – 13 – 14 – 17 – 18 – 21 – 22 – 23 – 24

Premiação



15 acertos: 3 apostas ganhadoras, R$ 487.135,89

14 acertos: 368 apostas ganhadoras, R$ 1.189,53

13 acertos: 11.320 apostas ganhadoras, R$ 35,00

12 acertos: 121.722 apostas ganhadoras, R$ 14,00

11 acertos: 577.495 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Próximo sorteio: R$ 6 milhões (8/5)

Três apostadores – Porto Seguro/BA, Fortaleza/CE e Lagoa Dourada/MG– realizaram apostas simples e acertaram as 15 dezenas sorteadas. Cada um levará R$ 487.135,89 para casa.

Quina 7019 - R$ 11,5 milhões



O apostador escolhe de cinco a 15 números de 01 a 80. Ganha a bolada quem acertar os cinco sorteados. A modalidade ainda destina quantias inferiores para quatro, três e dois acertos.

Confira as dezenas: 06 – 11 – 42 – 62 – 78

Premiação



5 acertos: Não houve ganhadores

4 acertos: 41 apostas ganhadoras, R$ 14.137,14

3 acertos: 3.978 apostas ganhadoras, R$ 138,76

2 acertos: 111.443 apostas ganhadoras, R$ 4,95

Próximo sorteio: R$ 13 milhões (8/5)

Timemania 2388 - R$ 24 milhões



O concorrente marca 10 números de 01 a 80 e ganha o prêmio se sete forem sorteados. Acertadores de seis, cinco, quatro e dezenas faturam quantias inferiores, assim como quem cravar o Time do Coração.

Confira as dezenas: 05 – 23 – 27 – 36 – 39 – 46 – 71

Time do coração: Juazeirense/BA

Premiação



7 acertos: Não houve ganhadores

6 acertos: 11 apostas ganhadoras, R$ 30.661,16

5 acertos: 424 apostas ganhadoras, R$ 1.136,36

4 acertos: 7.208 apostas ganhadoras, R$ 10,50

3 acertos: 65.938 apostas ganhadoras, R$ 3,50

Próximo sorteio: R$ 24 milhões (7/5)

Dia de Sorte 1210 - R$ 400 mil



O jogador tem de acertar sete números de 01 a 31, alusivos aos dias do mês, para embolsar a grana. A modalidade permite o preenchimento de até 15 dezenas. Também há valores para seis, cinco e quatro acertos e o “Mês da Sorte”.

Confira as dezenas: 09 – 11 – 12 – 17 – 20 – 23 – 24

Mês da sorte: Novembro

Premiação



7 acertos: 1 aposta ganhadora, R$ 395.700,30 (Guararema/SP)

6 acertos: 37 apostas ganhadoras, R$ 2.499,98

5 acertos: 1.372 apostas ganhadoras, R$ 25,00

4 acertos: 17.100 apostas ganhadoras, R$ 5,00

Próximo sorteio: R$ 200 mil (9/5)





Resgate do prêmio



Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

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Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.