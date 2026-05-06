Dupla Sena: aposta de BH leva sozinha mais de R$ 2,4 milhões

Sorteio da Dupla Sena 2953, realizado nesta quarta-feira (6/5), premiou uma aposta simples de Belo Horizonte com R$ 2.464.771,79 no primeiro sorteio.

A aposta foi feita em canal físico de venda, com seis números jogados em uma única cota.

Confira as dezenas:

1º sorteio: 01 – 11 – 28 – 30 – 35 – 44

2º sorteio: 03 – 10 – 19 – 21 – 32 – 42

Na Dupla Sena, o jogador escolhe de seis a 15 números entre 01 e 50 e participa de dois sorteios por concurso. O prêmio principal vai para quem acerta as seis dezenas do primeiro sorteio, além de valores menores para cinco, quatro e três acertos.

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O próximo sorteio será realizado na sexta-feira (8/5), com prêmio estimado em R$ 150 mil.