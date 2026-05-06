Lotofácil: aposta de Minas leva mais de R$ 400 mil

Uma aposta de Minas Gerais foi premiada na Lotofácil 3678, sorteada nesta quarta-feira (6/5) pela Caixa, com o bilhete acertando as 15 dezenas: 01 – 02 – 03 – 04 – 05 – 06 – 08 – 10 – 11 – 14 – 18 – 20 – 23 – 24 – 25.

O bilhete vencedor é de Montes Claros, no Norte do estado. Além dele, outros dois prêmios também saíram para Simão Dias (SE) e Santo André (SP).

Cada uma das três apostas ganhadoras vai receber R$ 442.263,76.

O próximo sorteio da Lotofácil será realizado nesta quinta-feira (7/5), com prêmio estimado em R$ 2 milhões.

Na Lotofácil, o jogador preenche de 15 a 20 números, de 01 a 25, no cartão e torce para que 15 sejam sorteados. Há prêmios menores para 14, 13, 12 e 11 acertos.

Resgate do prêmio



Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 são liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrem em um prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de até R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

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Caso prefira comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.