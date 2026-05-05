Mega-Sena 3004 e outras loterias: veja os números sorteados (5/5)
Caixa também sorteou os concursos da Lotofácil 3677, Quina 7017, Timemania 2387 e Dia de Sorte 1209 nesta terça-feira (5/5), no Espaço da Sorte
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A Caixa sorteou nesta terça-feira (5/5) os concursos da Mega-Sena 3004, Lotofácil 3677, Quina 7017, Timemania 2387 e Dia de Sorte 1209.
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O evento foi realizado no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo. O Estado de Minas acompanhou todos os resultados em tempo real.
Loterias desta terça-feira (5/5)
Mega-Sena 3004 - R$ 8 milhões
O participante tem de acertar seis números de 01 a 60. É permitido selecionar de seis a 20 dezenas no volante. Também são premiadas as apostas com cinco e quatro acertos.
Confira as dezenas: 01 – 05 – 07 – 22 – 50 – 59
Premiação
6 acertos: Não houve ganhadores
5 acertos: 32 apostas ganhadoras, R$ 39.390,35
4 acertos: 2.740 apostas ganhadoras, R$ 758,29
Próximo sorteio (7/5): R$ 36 milhões
Lotofácil 3677 - R$ 5,5 milhões
O jogador preenche de 15 a 20 números de 01 a 25 no cartão e torce para que 15 sejam sorteados. Há valores menores para 14, 13, 12 e 11 acertos.
Confira as dezenas: 01 – 02 – 03 – 08 – 09 – 10 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 18 – 22 – 23 – 24
Premiação
15 acertos: 4 apostas ganhadoras, R$ 1.217.901,82
14 acertos: 580 apostas ganhadoras, R$ 1.604,48
13 acertos: 16.252 apostas ganhadoras, R$ 35
12 acertos: 171.213 apostas ganhadoras, R$ 14
11 acertos: 913.725 apostas ganhadoras, R$ 7
Próximo sorteio (6/5): R$ 2 milhões
Quatro apostadores – de Manaus (AM), Rio de Janeiro (RJ), Santos e São Paulo, ambas de SP – realizaram apostas simples e acertaram as 15 dezenas sorteadas. Cada um levará R$ 1.217.901,82 para casa.
Quina 7017 - R$ 9 milhões
O apostador escolhe de cinco a 15 números de 01 a 80. Ganha a bolada quem acertar os cinco sorteados. A modalidade ainda destina quantias inferiores para quatro, três e dois acertos.
Confira os números: 12 – 35 – 48 – 58 – 60
Premiação
5 acertos: Não houve ganhadores
4 acertos: 43 apostas ganhadoras, R$ 11.957,57
3 acertos: 4.088 apostas ganhadoras, R$ 119,78
2 acertos: 99.351 apostas ganhadoras, R$ 4,92
Próximo sorteio (6/5): R$ 10 milhões
Timemania 2387 - R$ 23 milhões
O concorrente marca dez números de 01 a 80 e ganha o prêmio se sete forem sorteados. Acertadores de seis, cinco, quatro e dezenas faturam quantias inferiores, assim como quem cravar o Time do Coração.
Confira as dezenas: 03 – 05 – 10 – 27 – 42 – 44 – 52
Time do Coração: Pouso Alegre-MG
Premiação
7 acertos: Não houve ganhadores
6 acertos: 11 apostas ganhadoras, R$ 30.661,16
5 acertos: 424 apostas ganhadoras, R$ 1.136,36
4 acertos: 7.208 apostas ganhadoras, R$ 10,50
3 acertos: 65.938 apostas ganhadoras, R$ 3,50
Time do Coração: 12.315 apostas ganhadoras, R$ 8,50
Próximo sorteio (7/5): R$ 24 milhões
Dia de Sorte 1209 - R$ 200 mil
O jogador tem de acertar sete números de 01 a 31, alusivos aos dias do mês, para embolsar a grana. A modalidade permite o preenchimento de até 15 dezenas. Também há valores para seis, cinco e quatro acertos e o “Mês da Sorte”.
Confira as dezenas: 08 – 09 – 10 – 12 – 15 – 27 – 28
Mês da sorte: Março
Premiação
7 acertos: Não houve ganhadores
6 acertos: 37 apostas ganhadoras, R$ 2.083,42
5 acertos: 1.164 apostas ganhadoras, R$ 25
4 acertos: 14.751 apostas ganhadoras, R$ 5
Mês da Sorte: 49.492 apostas ganhadoras, R$ 2,50
Próximo sorteio (7/5): R$ 400 mil
Resgate do prêmio
Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.
Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.
Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).
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Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.