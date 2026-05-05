Mega-Sena 3004 e outras loterias: veja os números sorteados (5/5)

A Caixa sorteou nesta terça-feira (5/5) os concursos da Mega-Sena 3004, Lotofácil 3677, Quina 7017, Timemania 2387 e Dia de Sorte 1209.

O evento foi realizado no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo. O Estado de Minas acompanhou todos os resultados em tempo real.

Loterias desta terça-feira (5/5)



Mega-Sena 3004 - R$ 8 milhões



O participante tem de acertar seis números de 01 a 60. É permitido selecionar de seis a 20 dezenas no volante. Também são premiadas as apostas com cinco e quatro acertos.

Confira as dezenas: 01 – 05 – 07 – 22 – 50 – 59

Premiação

6 acertos: Não houve ganhadores

5 acertos: 32 apostas ganhadoras, R$ 39.390,35

4 acertos: 2.740 apostas ganhadoras, R$ 758,29



Próximo sorteio (7/5): R$ 36 milhões

Lotofácil 3677 - R$ 5,5 milhões



O jogador preenche de 15 a 20 números de 01 a 25 no cartão e torce para que 15 sejam sorteados. Há valores menores para 14, 13, 12 e 11 acertos.

Confira as dezenas: 01 – 02 – 03 – 08 – 09 – 10 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 18 – 22 – 23 – 24

Premiação

15 acertos: 4 apostas ganhadoras, R$ 1.217.901,82

14 acertos: 580 apostas ganhadoras, R$ 1.604,48

13 acertos: 16.252 apostas ganhadoras, R$ 35

12 acertos: 171.213 apostas ganhadoras, R$ 14

11 acertos: 913.725 apostas ganhadoras, R$ 7



Próximo sorteio (6/5): R$ 2 milhões

Quatro apostadores – de Manaus (AM), Rio de Janeiro (RJ), Santos e São Paulo, ambas de SP – realizaram apostas simples e acertaram as 15 dezenas sorteadas. Cada um levará R$ 1.217.901,82 para casa.

Quina 7017 - R$ 9 milhões



O apostador escolhe de cinco a 15 números de 01 a 80. Ganha a bolada quem acertar os cinco sorteados. A modalidade ainda destina quantias inferiores para quatro, três e dois acertos.

Confira os números: 12 – 35 – 48 – 58 – 60

Premiação

5 acertos: Não houve ganhadores

4 acertos: 43 apostas ganhadoras, R$ 11.957,57

3 acertos: 4.088 apostas ganhadoras, R$ 119,78

2 acertos: 99.351 apostas ganhadoras, R$ 4,92



Próximo sorteio (6/5): R$ 10 milhões

Timemania 2387 - R$ 23 milhões



O concorrente marca dez números de 01 a 80 e ganha o prêmio se sete forem sorteados. Acertadores de seis, cinco, quatro e dezenas faturam quantias inferiores, assim como quem cravar o Time do Coração.

Confira as dezenas: 03 – 05 – 10 – 27 – 42 – 44 – 52

Time do Coração: Pouso Alegre-MG

Premiação

7 acertos: Não houve ganhadores

6 acertos: 11 apostas ganhadoras, R$ 30.661,16

5 acertos: 424 apostas ganhadoras, R$ 1.136,36

4 acertos: 7.208 apostas ganhadoras, R$ 10,50

3 acertos: 65.938 apostas ganhadoras, R$ 3,50

Time do Coração: 12.315 apostas ganhadoras, R$ 8,50

Próximo sorteio (7/5): R$ 24 milhões

Dia de Sorte 1209 - R$ 200 mil



O jogador tem de acertar sete números de 01 a 31, alusivos aos dias do mês, para embolsar a grana. A modalidade permite o preenchimento de até 15 dezenas. Também há valores para seis, cinco e quatro acertos e o “Mês da Sorte”.

Confira as dezenas: 08 – 09 – 10 – 12 – 15 – 27 – 28

Mês da sorte: Março

Premiação

7 acertos: Não houve ganhadores

6 acertos: 37 apostas ganhadoras, R$ 2.083,42

5 acertos: 1.164 apostas ganhadoras, R$ 25

4 acertos: 14.751 apostas ganhadoras, R$ 5

Mês da Sorte: 49.492 apostas ganhadoras, R$ 2,50



Próximo sorteio (7/5): R$ 400 mil



Resgate do prêmio



Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

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Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.