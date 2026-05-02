Mega-Sena 3003 e outras loterias: confira os números sorteados (2/5)

A Caixa sorteia neste sábado (2/5), às 21h, os concursos da Mega-Sena 3003, Lotofácil 3675, Quina 7015, Dia de Sorte 1208 e +Milionária 351.

O evento será realizado no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo. O Estado de Minas acompanha todos os resultados em tempo real.

Loterias deste sábado (2/5)



Mega-Sena 3003 - R$ 3,5 milhões



O participante tem de acertar seis números de 01 a 60. É permitido selecionar de seis a 20 dezenas no volante. Também são premiadas as apostas com cinco e quatro acertos.

Confira as dezenas: 55 - 37 - 08 - 47 - 27 - 24

Lotofácil 3675 - R$ 5 milhões



O jogador preenche de 15 a 20 números de 01 a 25 no cartão e torce para que 15 sejam sorteados. Há valores menores para 14, 13, 12 e 11 acertos.

Confira as dezenas: 24 - 19 - 04 - 08 - 13 - 12 - 17 - 10 - 07 - 05 - 03 - 23 - 18 - 02 - 15

Quina 7015 - R$ 6 milhões



O apostador escolhe de cinco a 15 números de 01 a 80. Ganha a bolada quem acertar os cinco sorteados. A modalidade ainda destina quantias inferiores para quatro, três e dois acertos.

Confira as dezenas: 52 - 53 - 13 - 55 - 04

Dia de Sorte 1208 - R$ 650 mil



O jogador tem de acertar sete números de 01 a 31, alusivos aos dias do mês, para embolsar a grana. A modalidade permite o preenchimento de até 15 dezenas. Também há valores para seis, cinco e quatro acertos e o “Mês da Sorte”.

Confira as dezenas: 24 - 22 - 21 - 26 - 31 - 23 - 05

Mês da sorte: 10 - outubro

+Milionária 351 - R$ 38,5 milhões



O participante torce para que sejam sorteados seis números selecionados de 01 a 50, além de dois trevos da sorte de 01 a 06.

Confira as dezenas: 08 - 05 - 34 - 29 - 23 - 42

Trevos da sorte: 5 - 6

Resgate do prêmio



Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

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Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.