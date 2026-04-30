Mega-Sena: uma aposta leva mais de R$ 127 milhões; 7 de MG batem na trave

Uma aposta de Curitiba (PR) acertou sozinha as seis dezenas do concurso 3002 da Mega-Sena, realizado nesta quinta-feira (30/4), e vai receber o prêmio de R$ 127.017.606,25.

A Mega-Sena 3002 teve as seguintes dezenas sorteadas: 04 – 27 – 51 – 52 – 54 – 58. Veja as outras loterias sorteadas nesta quinta-feira.

Sete apostas de Minas Gerais (Belo Horizonte, Betim, Eugenópolis, Manhuaçu, Nova Serrana, Sabará e Uberlândia) acertaram cinco números e vão receber R$ 34.683,44 (para aposta simples). De acordo com a Caixa Econômica Federal, 113 apostadores ganharam na quina e 6.556 foram premiados na quadra.

O próximo sorteio da Mega-Sena será neste sábado (2/5), com prêmio estimado em R$ 3,5 milhões.

Resgate

Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 são liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de valores iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrem no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, poderá receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de até R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

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Caso opte por comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.