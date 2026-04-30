Mega-Sena 3002 e outras loterias: confira os números sorteados (30/4)
Caixa também sorteou os concursos da Lotofácil 3674, Quina 7014, Timemania 2386 e Dia de Sorte 1207 nesta quinta (30/4), no Espaço da Sorte
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A Caixa sorteou nesta quinta-feira (30/4), às 21h, os concursos da Mega-Sena 3002, Lotofácil 3674, Quina 7014, Timemania 2386 e Dia de Sorte 1207.
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O evento foi realizado no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo. O Estado de Minas acompanhou todos os resultados em tempo real.
Loterias desta quinta-feira (30/4)
Mega-Sena 3002 - R$ 130 milhões
O participante tem de acertar seis números de 01 a 60. É permitido selecionar de seis a 20 dezenas no volante. Também são premiadas as apostas com cinco e quatro acertos.
Confira as dezenas: 04 – 27 – 51 – 52 – 54 – 58
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Lotofácil 3674 - R$ 2 milhões
O jogador preenche de 15 a 20 números de 01 a 25 no cartão e torce para que 15 sejam sorteados. Há valores menores para 14, 13, 12 e 11 acertos.
Confira as dezenas: 02 – 06 – 07 – 08 – 09 – 10 – 15 – 17 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25
Quina 7014 - R$ 4,5 milhões
O apostador escolhe de cinco a 15 números de 01 a 80. Ganha a bolada quem acertar os cinco sorteados. A modalidade ainda destina quantias inferiores para quatro, três e dois acertos.
Confira as dezenas: 11 – 16 – 32 – 42 – 74
Timemania 2386 - R$ 22,5 milhões
O concorrente marca 10 números de 01 a 80 e ganha o prêmio se sete forem sorteados. Acertadores de seis, cinco, quatro e dezenas faturam quantias inferiores, assim como quem cravar o Time do Coração.
Confira as dezenas: 02 – 20 – 31 – 54 – 59 – 64 – 65
Time do coração: Vasco-RJ
Dia de Sorte 1207 - R$ 400 mil
O jogador tem de acertar sete números de 01 a 31, alusivos aos dias do mês, para embolsar a grana. A modalidade permite o preenchimento de até 15 dezenas. Também há valores para seis, cinco e quatro acertos e o “Mês da Sorte”.
Confira as dezenas: 01 – 15 – 19 – 23 – 26 – 28 – 29
Mês da sorte: Setembro
Resgate do prêmio
Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.
Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.
Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).
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Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.