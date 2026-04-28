Mega-Sena 3001 acumula e vai a R$ 130 milhões; 9 mineiros acertam a quina

Ninguém acertou as 6 dezenas da Mega-Sena 3001, sorteadas nesta terça-feira (28/4). Com isso, o prêmio acumulou e a estimativa é que chegue a R$ 130 milhões no próximo sorteio, no sábado (1/5).

A Mega-Sena 3001 teve as seguintes dezenas sorteadas: 01 – 13 – 32 – 36 – 43 – 60. Veja as outras loterias sorteadas nesta terça-feira.

Leia Mais Mega-Sena especial de 30 anos terá prêmio impressionante; saiba todos os detalhes Mega-Sena 3001: sorteio de hoje (28/4) tem prêmio de R$ 115 milhões; veja Mega-Sena 3001 e outras loterias: veja os números sorteados (28/4)

Entre os 92 ganhadores da quina da Mega-Sena, nove apostas são de Minas Gerais.

As apostas mineiras que acertaram a quina da Mega-Sena 3001 são de Ibiraci, João Pinheiro, Monte Belo, Montes Claros, Passos, São Sebastião do Paraíso, Serranós, Ubá e Uberlândia. Cada apostador vai levar R$ 41.209,18.

Resgate do prêmio

Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

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Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.